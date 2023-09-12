Почему приземлившемуся под Новосибирском самолету не хватило топлива?

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Updated Сегодня, 08:30
Самолет летел утром из Сочи в Омск и вынужденно сел в поле Убинского района. Все пассажиры живы и целы. Как выяснилось, при подлете на посадку у самолёта отказала зелёная гидросистема. Всего у воздушного судна три гидросистемы: зелёная, жёлтая и голубая. Каждая отвечает за определённые параметры работы.
«В этой ситуации по всем нормативным документам у командира очень мало времени, он должен уйти на второй круг и оценить возможные опасности при отказе вот этой гидросистемы. Ситуация достаточно стандартная, она не из ряда вон выходящая», — сказал Сергей Скуратов.
Также гендиректор подчеркнул, что пилот принял верное решение уйти на запасной аэродром в Новосибирске, так как взлетно-посадочная полоса там более длинная, чем в Омске.
«Командир корабля посчитал необходимым уйти на запасной аэропорт в Новосибирск, причина — в Омске полоса 2,5 км, в Новосибирске — 3 км. Для большей надежности командир принял обоснованное решение».
Из-за сильного ветра расход топлива самолета увеличился, поэтому было принято решение посадить самолет в поле. Вскоре самолет восстановят. На время расследования, экипаж был отстранен от полетов. Все пассажиры получат выплаты по 100 тысяч рублей.