atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:00

Published Сегодня, 08:00

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Экипаж самолета

Почему приземлившемуся под Новосибирском самолету не хватило топлива?

12 сентября 2023, 08:00
Фото: ГУ МЧС по НСО
Экипаж самолета

В «Уральских авиалиниях» рассказали, почему самолет сел под Новосибирском

Причину вынужденной посадки самолета под Новосибирском назвал гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов на пресс-конференции.

Самолет летел утром из Сочи в Омск и вынужденно сел в поле Убинского района. Все пассажиры живы и целы. Как выяснилось, при подлете на посадку у самолёта отказала зелёная гидросистема. Всего у воздушного судна три гидросистемы: зелёная, жёлтая и голубая. Каждая отвечает за определённые параметры работы.

«В этой ситуации по всем нормативным документам у командира очень мало времени, он должен уйти на второй круг и оценить возможные опасности при отказе вот этой гидросистемы. Ситуация достаточно стандартная, она не из ряда вон выходящая», — сказал Сергей Скуратов.

Также гендиректор подчеркнул, что пилот принял верное решение уйти на запасной аэродром в Новосибирске, так как взлетно-посадочная полоса там более длинная, чем в Омске.

«Командир корабля посчитал необходимым уйти на запасной аэропорт в Новосибирск, причина — в Омске полоса 2,5 км, в Новосибирске — 3 км. Для большей надежности командир принял обоснованное решение».

Из-за сильного ветра расход топлива самолета увеличился, поэтому было принято решение посадить самолет в поле. Вскоре самолет восстановят. На время расследования, экипаж был отстранен от полетов. Все пассажиры получат выплаты по 100 тысяч рублей.

«Уральские авиалинии» восстановят самолет, совершивший посадку под Новосибирском
Узнать подробнее
Читайте также:
Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший самолет под Убинкой, отстранят от полетаПассажиров самолета, севшего в поле под Новосибирском, отправили в Омск на поездеЧто известно о самолете, который выполнял рейс Сочи — Омск и экстренно сел в поле
#Происшествия#Новосибирская область#Самолет#Сочи#Авиарейс#Омск#Эмилия Губарева#Вынужденная посадка#Пассажиры#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском.
Подпишитесь
Самолет из Сочи экстренно приземлился в поле Новосибирской области — что произошло
Сегодня, 03:38
Чудо под Убинкой: подробности аварийной посадки в поле самолета «Уральских авиалиний»
Сегодня, 05:55
Названа причина экстренной посадки самолета из Сочи в поле под Новосибирском
Сегодня, 04:06
Опубликованы первые фото севшего в поле самолета в Новосибирской области
Сегодня, 04:02
В Новосибирске умер известный врач-онколог, изображенный на мурале улицы Фрунзе
Сегодня, 01:44
Кому сегодня принадлежат легендарные заводы Новосибирска: фамилии владельцев
Сегодня, 02:59