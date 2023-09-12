Почему приземлившемуся под Новосибирском самолету не хватило топлива?

Самолет летел утром из Сочи в Омск и вынужденно сел в поле Убинского района. Все пассажиры живы и целы. Как выяснилось, при подлете на посадку у самолёта отказала зелёная гидросистема. Всего у воздушного судна три гидросистемы: зелёная, жёлтая и голубая. Каждая отвечает за определённые параметры работы.