Валерий Лимаренко и глава РЖД подписали соглашение о совместной работе на Сахалине

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Правительство Сахалинской области не первый год работает с «Российскими железными дорогами», развивая не только транспортную инфраструктуру, но и образовательные, экономические и социальные проекты. Новый этап сотрудничества позволит еще больше расширить перечень направлений, в которых региональные власти и представители ОАО «РЖД» смогут найти точки общего роста. В частности, сейчас в Южно-Сахалинске железную дорогу внедряют в систему городского общественного транспорта, объединяя центр города с планировочными районами и населенными пунктами соседних муниципалитетов. Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, таким образом на острове выполняют задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным по развитию общественного транспорта.
«Железная дорога связывает центр Южно-Сахалинска с окраинами и ближайшими городами. Мы решили воспользоваться этой ситуацией и недавно запустили первый городской экспресс. Он движется гораздо быстрее, чем автомобили по загруженным улицам города. На остановках экспресса можно сразу пересесть на рейсовый автобус. Благодаря этому жители областного центра, которые пользуются общественным транспортом, экономят время для семьи, учебы, занятий спортом. Подписанное соглашение позволит нам продолжить начатую работу», — пояснил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Помимо этого, РЖД и власти региона будут внедрять новые проекты по развитию цифровых технологий, образования, здравоохранения, экологии, проектирования и инноваций, грузовых и пассажирских перевозок по всему Сахалину. Уже запланирована модернизация железнодорожной ветки в пределах Южно-Сахалинской агломерации, увеличение количества пассажирских составов с обновлением расписания. Все это позволит расширить транспортную доступность в Сахалинской области.