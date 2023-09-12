«Все молились, потом радовались» — что говорят пассажиры экстренно севшего самолета

Еще один пассажир этого рейса дал комментарий изданию Om1.ru: «Вылетаем из Сочи — прямо подо мной шумит шасси, я напрягся. Подлетаем к Омску — снова шумит, звуки какие-то странные издаёт. И мы начинаем опять набирать высоту. Я сразу понял, что что-то не то. Потом летим — говорят: „В Омске плохая погода, мы будем вынуждены посадить самолёт в Новосибирске“. А потом посреди пути говорят, что будет вынужденная аварийная посадка. Экипаж — вообще красавцы, они лучшие. Все молились, потом радовались, хлопали. Я такой радости никогда в жизни не испытывал».