«Все молились, потом радовались» — что говорят пассажиры экстренно севшего самолета

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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«Мы еще ничего не поняли… Мы пролетели над Омском и полетели в Новосибирск. Экипаж сработал очень грамотно, все спокойно эвакуировались» — рассказала Мария пассажирка рейса Омск — Сочи. Видео с ее рассказом поделился у себя на странице Вконтакте Константин Терещенко.
Еще один пассажир этого рейса дал комментарий изданию Om1.ru: «Вылетаем из Сочи — прямо подо мной шумит шасси, я напрягся. Подлетаем к Омску — снова шумит, звуки какие-то странные издаёт. И мы начинаем опять набирать высоту. Я сразу понял, что что-то не то. Потом летим — говорят: „В Омске плохая погода, мы будем вынуждены посадить самолёт в Новосибирске“. А потом посреди пути говорят, что будет вынужденная аварийная посадка. Экипаж — вообще красавцы, они лучшие. Все молились, потом радовались, хлопали. Я такой радости никогда в жизни не испытывал».
Пассажиров экстренно севшего самолета разместили в пункте временного размещения в близлежащем селе.