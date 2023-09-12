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Самолет сел на поле в Убинском районе Новосибирской области.

«Все молились, потом радовались» — что говорят пассажиры экстренно севшего самолета

12 сентября 2023, 04:57
Фото: Телеграм-канал Baza
Самолет сел на поле в Убинском районе Новосибирской области.

В Новосибирской области в поле сел самолет — что говорят пассажиры

Пассажиры самолета, летевшего в Сочи из Омска и экстренно севшего в поле, говорят о чудесном спасении.

«Мы еще ничего не поняли… Мы пролетели над Омском и полетели в Новосибирск. Экипаж сработал очень грамотно, все спокойно эвакуировались» — рассказала Мария пассажирка рейса Омск — Сочи. Видео с ее рассказом поделился у себя на странице Вконтакте Константин Терещенко.

Еще один пассажир этого рейса дал комментарий изданию Om1.ru: «Вылетаем из Сочи — прямо подо мной шумит шасси, я напрягся. Подлетаем к Омску — снова шумит, звуки какие-то странные издаёт. И мы начинаем опять набирать высоту. Я сразу понял, что что-то не то. Потом летим — говорят: „В Омске плохая погода, мы будем вынуждены посадить самолёт в Новосибирске“. А потом посреди пути говорят, что будет вынужденная аварийная посадка. Экипаж — вообще красавцы, они лучшие. Все молились, потом радовались, хлопали. Я такой радости никогда в жизни не испытывал».

Пункт временного размещения для пассажиров самолета создали в селе под Новосибирском
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Пассажиров экстренно севшего самолета разместили в пункте временного размещения в близлежащем селе.

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