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Подвиг экипажа самолета встретили аплодисментами

Выступление Путина на ВЭФ началось с аплодисментов пилотам, спасших людей под Убинкой

12 сентября 2023, 07:04
Фото: Telegram-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры
Подвиг экипажа самолета встретили аплодисментами
Во Владивостоке проходит пленарная сессия Восточного экономического форума-2023. При этом мероприятие началось с аплодисментов экипажу самолета Airbus A320, совершившего экстренную посадку под Новосибирском.
«На борту было 159 человек. При этом никто не пострадал. Как я прочитал, только у одного человека поднялось артериальное давление. Давайте поаплодируем летчикам», — заявил модератор пленарной сессии ВЭФ, журналист и управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов.

VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Участие в пленарной сессии принимает президент Российской Федерации Владимир Путин.

Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку возле деревни Московка Убинского района утром 12 сентября. Причиной аварии мог стать отказ гидросистемы. Всего на борту самолета Airbus A320 находилось 167 человек (в том числе, 23 ребенка) и шесть членов экипажа.

Пилотов, совершивших чудо под Убинкой, хотят наградить
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#Происшествия#Новосибирская область#Самолет#Сочи#Авиарейс#Омск#Экстренная посадка#Владимир Путин#Александр Ляхов#Экипаж#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском.
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