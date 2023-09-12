Выступление Путина на ВЭФ началось с аплодисментов пилотам, спасших людей под Убинкой

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
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Updated Сегодня, 07:49
«На борту было 159 человек. При этом никто не пострадал. Как я прочитал, только у одного человека поднялось артериальное давление. Давайте поаплодируем летчикам», — заявил модератор пленарной сессии ВЭФ, журналист и управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов.
VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Участие в пленарной сессии принимает президент Российской Федерации Владимир Путин.
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку возле деревни Московка Убинского района утром 12 сентября. Причиной аварии мог стать отказ гидросистемы. Всего на борту самолета Airbus A320 находилось 167 человек (в том числе, 23 ребенка) и шесть членов экипажа.