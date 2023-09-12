Выступление Путина на ВЭФ началось с аплодисментов пилотам, спасших людей под Убинкой

Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку возле деревни Московка Убинского района утром 12 сентября. Причиной аварии мог стать отказ гидросистемы. Всего на борту самолета Airbus A320 находилось 167 человек (в том числе, 23 ребенка) и шесть членов экипажа.