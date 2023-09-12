«Я не был на этом рейсе!» — Сергей Белов рассказал, что на рейсе был его однофамилец

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«Друзья, коллеги и остальные (журналисты)!!! Просьба не беспокоить, я не был на этом рейсе, там был мой коллега однофамилец!!!» — написал у себя в социальных сетях пилот Сергей Белов, чья фотография активно распространяется по сети с неверной информацией, что он управлял воздушным судном, которое экстренно село в поле под Новосибирском. Командиром экстренно севшего самолета был полный тезка пилота, фото которого разместили некоторые телеграм-каналы.
Сегодня 12 сентября в 9.44 местного времени самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», экстренно сел под Новосибирском на заранее выбранный участок. Незадолго до этого самолет начал подавать сигналы тревоги, сначала пилоты планировали вернуться в Омск, но как сообщают пассажиры, затем поступила информация, что самолет продолжил полет в сторону Новосибирска.
При экстренной посадке пассажиры и экипаж самолета не пострадали, пассажиры эвакуировались через надувные трапы с помощью бортпроводников. По предварительным данным причиной экстренной посадки стал отказ гидросистемы судна.
Пилотов самолета назвал телеграм-канал Baza, это Сергей Белов и Эдуард Семенов, они смогли успешно посадить в поле самолет с вышедшей из строя в полете гидросистемой.
Самолет, на котором выполняла рейс Омск — Сочи 12 сентября авиакомпания «Уральские авиалинии», экстренно сел в Убинском районе у села Каменки.