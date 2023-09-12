«Я не был на этом рейсе!» — Сергей Белов рассказал, что на рейсе был его однофамилец

По ошибке сразу после экстренной посадки самолета в соцсетях разместили фотографии другого командира воздушного судна. Пилот Сергей Белов, чье фото распространяется в сети, опроверг свою причастность к экстренно севшему под Новосибирском воздушному судну.