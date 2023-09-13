Байкера на скорости сбил автомобиль Subaru в Новосибирске — он в реанимации

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Как сообщили очевидцы Atas.info, ДТП случилось на улице Немировича-Данченко. Автомобилист не уступил дорогу мотоциклисту, и они столкнулись. Байкер буквально вылетел из транспорта на дорогу, потеряв шлем.
«Пострадали оба. Мотоциклист 1972 года рождения получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Также к медикам обратился водитель „Субару“», — уточнила пресс-секретарь ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.
Сообщается, что после столкновения мотоцикл «Ямаха» загорелся. Его пришлось тушить пожарным.