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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

В Новосибирске водитель Subaru сбил 50-летнего байкера

Байкера на скорости сбил автомобиль Subaru в Новосибирске — он в реанимации

13 сентября 2023, 12:45
Фото: ГИБДД НСО

В Новосибирске водитель Subaru сбил 50-летнего байкера

Автомобиль Subaru Stella протаранил мотоциклиста в Кировском районе Новосибирска вечером 13 сентября. Байкера в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Как сообщили очевидцы Atas.info, ДТП случилось на улице Немировича-Данченко. Автомобилист не уступил дорогу мотоциклисту, и они столкнулись. Байкер буквально вылетел из транспорта на дорогу, потеряв шлем.

«Пострадали оба. Мотоциклист 1972 года рождения получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Также к медикам обратился водитель „Субару“», — уточнила пресс-секретарь ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.

Сообщается, что после столкновения мотоцикл «Ямаха» загорелся. Его пришлось тушить пожарным.

#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#ДТП#18+
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