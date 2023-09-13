Безумный рост: в Новосибирске цены на бензин подскочили на 3,5%

Posted Сегодня, 01:13
Published Сегодня, 01:13
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В августе текущего года в Новосибирской области наблюдалось повышение цен на топливо. По данным Новосибирскстата, стоимость бензина и других видов топлива увеличилась на 3,5%.
Согласно опубликованной информации, индекс потребительских цен на товары и услуги в августе составил 100,5% по сравнению с июлем. Это означает, что цены на различные товары и услуги подорожали на указанный процент.
В частности, цены на бензин марки АИ-98 и выше выросли на 3,7%, на АИ-95 — на 3,5%, а на АИ-92 — на 3%. Дизельное топливо подорожало на 2,4%, а газовое моторное топливо — на 1,4%.
Таким образом, жители Новосибирской области столкнулись с неизбежным ростом цен на топливо в августе этого года.