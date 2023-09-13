Губернатор Московской области рассказал о ходе строительства больницы в Красногорске

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
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Updated Сегодня, 17:19
На сегодняшний день готовность объекта составляет 75%. Строители ведут отделочные и электромонтажные работы, устанавливают фасадные конструкции и кровлю, осуществляют работы по монтажу слаботочных и внутренних инженерных сетей (вентиляции, систем водоснабжения, отопления), а также проводят установку металлоконструкций атриума. На объекте уже приступили к монтажу лифтового оборудования. Помимо этого, ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. Об этом сообщает mosregtoday.
Камень в основание госпиталя в 2021 году заложили губернатор Андрей Воробьев, зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
«Мы стремимся создать центр с самыми передовыми технологиями. Планируем закупить более 6 тысяч единиц оборудования», — сообщил губернатор Московской области. Он рассказал, что предполагается приобретение тяжелой диагностической техники — аппаратов МРТ, КТ, рентген-аппаратов, а также другой необходимой медицинской аппаратуры (по части стоматологии, эндоскопии, а также ИВЛ). Из новейших технологий, по словам губернатора, в больнице появится система 3D-навигации для высокотехнологичных операций на головном мозге, позвоночнике и суставах, телеуправляемый рентген, высокоточная техника для эндоскопии и лапароскопии, самые современные тренажеры для реабилитации. Уже подобраны более 400 врачей и порядка 470 работников среднего медперсонала, подытожил Андрей Воробьев.
Стационар больницы рассчитан на 420 коек. В учреждении будет работать консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, 17 стационарных отделений, 13 операционных. Предусмотрено наличие вертолетной площадки для экстренных случаев и парковки для машин. В учреждении также откроют симуляционный центр, позволяющий врачам и медицинскому персоналу расширять свои знания и умения в области работы с новейшим оборудованием.
В больнице будет представлено 28 профилей. Она станет ведущим центром детского здравоохранения в Московской области, что позволит оптимизировать маршрутизацию юных пациентов и улучшить доступность и качество медицинской помощи в регионе.
В областном госпитале предполагается использовать технологии телемедицины и роботизации медицинских процессов при лечении сложных заболеваний. Также разработан уникальный командный центр, который координирует работу всего детского медицинского сектора Подмосковья. Таким образом, будет решена задача по сокращению времени предоставления помощи детям.