Губернатор Московской области рассказал о ходе строительства больницы в Красногорске

«Мы стремимся создать центр с самыми передовыми технологиями. Планируем закупить более 6 тысяч единиц оборудования», — сообщил губернатор Московской области. Он рассказал, что предполагается приобретение тяжелой диагностической техники — аппаратов МРТ, КТ, рентген-аппаратов, а также другой необходимой медицинской аппаратуры (по части стоматологии, эндоскопии, а также ИВЛ). Из новейших технологий, по словам губернатора, в больнице появится система 3D-навигации для высокотехнологичных операций на головном мозге, позвоночнике и суставах, телеуправляемый рентген, высокоточная техника для эндоскопии и лапароскопии, самые современные тренажеры для реабилитации. Уже подобраны более 400 врачей и порядка 470 работников среднего медперсонала, подытожил Андрей Воробьев.