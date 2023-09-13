Известные бренды шампуней, переименованные на русский язык, продают в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
В супермаркетах Новосибирска появились шампуни от известных брендов, но с измененными названиями на русском языке. Об этом сообщает НГС.
Так, шампуни и бальзамы от Syoss теперь продаются под названием «Сьесс», а гели для душа Fa имеют на упаковке надпись «Фа». Кондиционер для белья Vernel стал «Вернелем», а стиральный порошок Persil теперь называется «Персил».
Представители компании LAB Industries, которой принадлежат эти бренды, объясняют, что такой переход на русский язык связан с их стратегией развития на российском рынке. Процесс переименования начался в апреле 2023 года и затронул большую часть товаров компании.
Упаковка продукции почти не изменилась, за исключением увеличенного шрифта. Цены и объем товаров остались такими же как и раньше.