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Шампуни переименовали

Известные бренды шампуней, переименованные на русский язык, продают в Новосибирске

13 сентября 2023, 04:07
Фото: 1MI
Шампуни переименовали

В Новосибирске продают переименованные на русский язык шампуни известных брендов

В супермаркетах Новосибирска появились шампуни известных брендов, такие как «Сьесс» (Syoss), «Фа» (Fa), «Вернель» (Vernel) и «Персил» (Persil), которые переименовали на русский язык.

В супермаркетах Новосибирска появились шампуни от известных брендов, но с измененными названиями на русском языке. Об этом сообщает НГС.

Так, шампуни и бальзамы от Syoss теперь продаются под названием «Сьесс», а гели для душа Fa имеют на упаковке надпись «Фа». Кондиционер для белья Vernel стал «Вернелем», а стиральный порошок Persil теперь называется «Персил».

Представители компании LAB Industries, которой принадлежат эти бренды, объясняют, что такой переход на русский язык связан с их стратегией развития на российском рынке. Процесс переименования начался в апреле 2023 года и затронул большую часть товаров компании.

Упаковка продукции почти не изменилась, за исключением увеличенного шрифта. Цены и объем товаров остались такими же как и раньше.

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