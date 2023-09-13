Мэрия объяснила исчезновение памятников из проектов планировки Новосибирска

Между тем, ранее выяснилось, что аналогичный план развития территории в районе Оби между Центральным и Димитровским мостами, был представлен в Госинспекцию в виде, который содержал упоминание об исторических памятниках. А утвержден мэром Новосибирска в июле 2023 года в другой редакции, где упоминание о памятниках отсутствовало.