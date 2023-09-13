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Легендарный Дом грузчиков на Фабричной отмечен в планах развития как обычное здание старой постройки

Мэрия объяснила исчезновение памятников из проектов планировки Новосибирска

13 сентября 2023, 05:52
Фото: 2GIS
Легендарный Дом грузчиков на Фабричной отмечен в планах развития как обычное здание старой постройки
Власти уверяют, что памятники архитектуры и не должны быть отмечены на планах развития городских территорий, но учтены в описательной части проектов

Мэрия Новосибирска, ссылаясь на статью 42 Градостроительного кодекса России, объяснила, что при подготовке проектов новых планировок отдельных городских территорий на планах развития не обязана учитывать памятники архитектуры и истории, попадающие в границы эти территорий.

«Схема границ территорий объектов культурного наследия не предусмотрена составом основной части проекта планировки, подлежащей утверждению, а входит в состав требуемых материалов по ее обоснованию», — говорится в ответе городского департамента строительства и архитектуры на запрос Atas.info.

В муниципалитете утверждают, что положения «Проекта планировки территории, ограниченной улицами Фрунзе, Ипподромской, площадью Инженера Будагова, Красным проспектом, в Центральном и Октябрьском районах» и «Проекта планировки территории, ограниченной улицами Стасова, Плановой, Дуси Ковальчук, Сухарной и границей городских лесов в Заельцовском районе» получили положительное согласование Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, несмотря на отсутствие на схемах указаний на памятники, расположенные в этих районах.

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Между тем, ранее выяснилось, что аналогичный план развития территории в районе Оби между Центральным и Димитровским мостами, был представлен в Госинспекцию в виде, который содержал упоминание об исторических памятниках. А утвержден мэром Новосибирска в июле 2023 года в другой редакции, где упоминание о памятниках отсутствовало.

Это вызвало протест охранного ведомства. Вероятно, ситуация с двумя проектами, о которых говорилось выше, будет развиваться по аналогичной схеме.

Отсутствие упоминания памятников архитектуры на перспективных планах развития городских территорий, считают общественники, это сознательный шаг навстречу застройщикам, который повышает шансы на утерю исторических объектов, охраняемых государством, либо искажение их первоначального облика.

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#Общество#Город#Новосибирск#Застройка#Памятники
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