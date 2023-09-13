Ночные бабочки исчезли: куда подевались проститутки в Новосибирске?

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
В Новосибирске произошло неожиданные исчезновения проституток с улиц города. Эти женщины либо решили сменить свою профессию, либо скрылись в тени. Важно отметить, что начиная с 2023 года правоохранительные органы не составили ни одного протокола по статье «Занятие проституцией». Такую информацию сообщает VN. ru, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Статистика показывает, что за 2022 год было составлено всего семь таких протоколов. Из них три оформлены в полицейском управлении Ленинского района, два — в Центральном районе и по одному в Кировском и Железнодорожном районах. В предыдущие два года составлено по 16 протоколов ежегодно.
Кроме того, в 2023 году возбудили два уголовных дела в отношении организаторов проституции. Для сравнения, в 2022 году было возбуждено лишь одно такое дело.
Стоит напомнить, что занятие проституцией относится к административным правонарушениям. В случае нарушения женщина может быть оштрафована на сумму от 1,5 до 2 тысяч рублей.
Напомним, ранее мы рассказали, как в Новосибирске чернокожая красотка вызвала ажиотаж на улице Немировича-Данченко. Ее сравнили со знаменитой проституткой Анжелой — местной легендой.