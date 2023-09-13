Ночные бабочки исчезли: куда подевались проститутки в Новосибирске?

Статистика показывает, что за 2022 год было составлено всего семь таких протоколов. Из них три оформлены в полицейском управлении Ленинского района, два — в Центральном районе и по одному в Кировском и Железнодорожном районах. В предыдущие два года составлено по 16 протоколов ежегодно.