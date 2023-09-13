Новосибирский полицейский получил срок за взятку от квартиросъемщика

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«Собранные следственным отделом по Советскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора участковому уполномоченному отдела полиции одного из районов города Новосибирска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия)», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Новосибирец узнал, что квартирант проживает в Советском районе без соответствующей редакции. Узнав об этом, полицейский предложил замять дело за 20 тысяч рублей. Однако позже его поймали с поличным.
В итоге жадный до денег сотрудник правоохранительных органов проведет три года в колонии общего режима.