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Полицейского осудили за взяточничество

Новосибирский полицейский получил срок за взятку от квартиросъемщика

13 сентября 2023, 11:00
Фото: 1MI
Полицейского осудили за взяточничество
В Новосибирске осудили сотрудника правоохранительных органов. Он был признан виновным в попытке получить взятку.
«Собранные следственным отделом по Советскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора участковому уполномоченному отдела полиции одного из районов города Новосибирска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия)», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
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Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Новосибирец узнал, что квартирант проживает в Советском районе без соответствующей редакции. Узнав об этом, полицейский предложил замять дело за 20 тысяч рублей. Однако позже его поймали с поличным.

В итоге жадный до денег сотрудник правоохранительных органов проведет три года в колонии общего режима.

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#Происшествия#Новосибирск#Суд#Полиция#Взятка#Александр Ляхов
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