Совершайте покупки в сети АЗС «Газпромнефть» со скидкой 5% при оплате онлайн

Для получения скидки при оплате через СБП на кассе АЗС необходимо зайти в мобильное приложение своего банка, выбрать раздел «оплата по QR-коду», отсканировать QR на платежном терминале и получить подтверждение операции. Также можно с помощью камеры смартфона отсканировать QR-код, после чего покупатель будет автоматически переведен в мобильное приложение своего банка.