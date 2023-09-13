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Вытрезвитель весьма комфортабелен

Стало известно, как работает открывшийся вытрезвитель в Новосибирске — подробности

13 сентября 2023, 11:59
Фото: НДН -Инфо
Вытрезвитель весьма комфортабелен
В Новосибирске открылся первый современный центр для вытрезвления граждан, находящихся в состоянии опьянения. Пребывание в нем полностью добровольное и бесплатное.

«В рамках реализации отдельных государственных полномочий по организации и выполнению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, переданных министерством труда и социального развития Новосибирской области департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска, в конце 2022 года был создан специализированный центр», — рассказал «НДН — Инфо» заместитель начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска — начальник управления по демографической политике Александр Лаухин.

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За прошедшую неделю специалисты центра на Старом шоссе, 140/1, строение 5, приняли 38 человек. 27 из них протрезвились и были отпущены домой. Одиннадцать отказались от помощи.

Пребывание в специализированном центре полностью добровольное и бесплатное. Граждан сюда доставляют преимущественно полицейские, но многие могут прийти сами. При этом выпившим товарищам не грозит скандал на работе, поскольку учет ведется строго внутри учреждения

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Находиться в центре люди могут до суток. После протрезвления подопечных отпускают домой. Сотрудники обеспечивают их водой во избежание обезвоживания организма. Внутри находится три мужских и один женский блок на 21 спальное место. Кроме того, имеется изолятор для лиц, страдающих кожными заболеваниями.

С прибывшими в комфортный вытрезвитель будет работать фельдшер. Он поможет выпивохам избежать проблем с давлением, измерит температуру тела и пульс. Также в штат входят администратор, дежурный, охранник и уборщик. Отдельно оборудована тревожная кнопка.

В вытрезвителе планируют оборудовать прачечную самообслуживания, чтобы люди могли привести себя в порядок. Также в центре может появиться сотрудник соцпомощи для индивидуальных консультаций.

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#Общество#Новосибирск#Вытрезвитель#Мэрия Новосибирска#Алкогольное опьянение#Александр Ляхов
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