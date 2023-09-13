Стало известно, как работает открывшийся вытрезвитель в Новосибирске — подробности

Находиться в центре люди могут до суток. После протрезвления подопечных отпускают домой. Сотрудники обеспечивают их водой во избежание обезвоживания организма. Внутри находится три мужских и один женский блок на 21 спальное место. Кроме того, имеется изолятор для лиц, страдающих кожными заболеваниями.