Стало известно, как работает открывшийся вытрезвитель в Новосибирске — подробности

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
«В рамках реализации отдельных государственных полномочий по организации и выполнению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, переданных министерством труда и социального развития Новосибирской области департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска, в конце 2022 года был создан специализированный центр», — рассказал «НДН — Инфо» заместитель начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска — начальник управления по демографической политике Александр Лаухин.
За прошедшую неделю специалисты центра на Старом шоссе, 140/1, строение 5, приняли 38 человек. 27 из них протрезвились и были отпущены домой. Одиннадцать отказались от помощи.
Пребывание в специализированном центре полностью добровольное и бесплатное. Граждан сюда доставляют преимущественно полицейские, но многие могут прийти сами. При этом выпившим товарищам не грозит скандал на работе, поскольку учет ведется строго внутри учреждения
Находиться в центре люди могут до суток. После протрезвления подопечных отпускают домой. Сотрудники обеспечивают их водой во избежание обезвоживания организма. Внутри находится три мужских и один женский блок на 21 спальное место. Кроме того, имеется изолятор для лиц, страдающих кожными заболеваниями.
С прибывшими в комфортный вытрезвитель будет работать фельдшер. Он поможет выпивохам избежать проблем с давлением, измерит температуру тела и пульс. Также в штат входят администратор, дежурный, охранник и уборщик. Отдельно оборудована тревожная кнопка.
В вытрезвителе планируют оборудовать прачечную самообслуживания, чтобы люди могли привести себя в порядок. Также в центре может появиться сотрудник соцпомощи для индивидуальных консультаций.