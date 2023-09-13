ТОП-10 налогоплательщиков Новосибирской области названы ФНС

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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Updated Сегодня, 09:48
По просьбе Atas.info управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области составило первую десятку компаний по величине налоговых платежей в региональный бюджет.
О каких конкретно суммах идет речь, в управлении ФНС на запрос редакции не ответили, сославшись на статью 102 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которой сведения о налоговых отчислениях конкретных организаций в бюджет относятся к налоговой тайне.
Однако в ведомстве подчеркнули, что на топ-10 компаний по размеру уплаченных налогов в региональную казну приходится 20,4% от всех налоговых поступлений, что составляет 45,263 млрд рублей.
Возглавляет список ООО «Разрез Восточный», которое входит в состав угледобывающего холдинга «ЭЛСИ», одной из трех крупнейших майнинговых компаний России. Разрез занимается добычей высококачественного металлургического антрацита открытым способом в Искитимском районе. Согласно данным системы СПАРК, чистая прибыль компании в 2022 году составила 16 950 684 000 рублей. Владельцем 99,99% компании является ООО «ЭЛСИ Холдинг», конечными бенефициарами которого в равных долях являются бизнесмены Альберт Авдолян и Александр Исаев.
На втором месте находится ООО РНКО «Платежный центр». Компания учреждена «Центром финансовых технологий» (ЦФТ), где была создана, в частности, национальная платежная система «Золотая корона». РНКО «Платежный центр» выполняет функции оператора и расчетного центра «Золотой короны», функции межбанковского расчетного центра федеральной системы «Город», предоставляет услуги по расчетному обслуживанию юридических лиц, переводу денежных средств без открытия банковского счета физическим лицам.
По данным за 2021 год чистая прибыль компании составила 6 239 892 000 рублей. Она является 100-процентной «дочкой» АО «ЦФТ-Сервис», которым руководит Александр Погудин. Данные о собственниках скрыты.
Однако известно, что ЦФТ был основан в 1991 году выпускниками Новосибирского государственного университета Андреем Смирновым и Николаем Кульковым.
Третью строку рейтинга занимает АО «Разрез Колыванский», еще одна угледобывающая компания, входящая в холдинг «ЭЛСИ» и ведущая разработку месторождения антрацита в Искитимском районе. Как и налогоплательщик № 1, «Разрез Восточный», была неоднократно оштрафована за нарушения природоохранного законодательства и несоблюдение требований к производствам подобного рода.
Чистая прибыль АО «Разрез Колыванский», которое ранее называлось АО «Сибантрацит», в 2022 году составила 14 178 627 000 рублей.
Четвертое место занимает ООО «Пивоваренная компания Балтика», один из заводов которой расположен в Новосибирске. Здесь выпускают более 50 сортов пива и безалкогольных напитков. Отдельной финансовой статистики по новосибирскому филиалу в публичном поле компания не публикует. Чистая выручка головной компании за 2022 год составила 9 952 520 000 рублей.
98,56% «Балтики» принадлежит датской пивоваренной компании Carlsberg Group. В начале марта 2022 года Carlsberg сообщила, что останавливает новые инвестиции и экспорт продукции в Россию и прекращает размещать рекламу на российском рынке. В июне 2023 года Carlsberg Group подписала соглашение о продаже своего бизнеса в России. Сроки окончательного завершения сделки остаются неопределенными, сумма и конечный покупатель не разглашаются.
Замыкает первую пятерку еще одна пивоваренная компания, АО «АБ ИнБев Эфес». Новосибирский завод находится на Советском шоссе и выпускает продукцию под брендами Hoegaarden, «Жигулевское», ESSA, «Старый Мельник из Бочонка» и другими наименованиями, всего около 40 сортов.
Показатели новосибирского филиала не раскрываются, общая прибыль компании на 2022 год составила 12 160 038 000 рублей.
В апреле 2022 года бельгийский пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev, которому принадлежала российская компания AB InBev Efes, объявил о продаже своей доли. Ее купил турецкий партнер — пивоваренная компания Anadolu Efes.
Вторая часть десятки крупнейших налогоплательщиков в Новосибирской области выглядит следующим образом:
— ОАО «РЖД»,
— АО «Авиакомпания Сибирь»,
— ПАО «Сбербанк России»,
— АО «Сибирский ликерно-водочный завод»,
— Отделение Социального фонда РФ по Новосибирской области