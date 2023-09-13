ТОП-10 налогоплательщиков Новосибирской области названы ФНС

98,56% «Балтики» принадлежит датской пивоваренной компании Carlsberg Group. В начале марта 2022 года Carlsberg сообщила, что останавливает новые инвестиции и экспорт продукции в Россию и прекращает размещать рекламу на российском рынке. В июне 2023 года Carlsberg Group подписала соглашение о продаже своего бизнеса в России. Сроки окончательного завершения сделки остаются неопределенными, сумма и конечный покупатель не разглашаются.