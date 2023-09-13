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Анна Терешкова голосует на выборах губернатора Новосибирской области 2023

Уход Анны Терешковой из мэрии на пост министра культуры обсуждают в кулуарах власти

13 сентября 2023, 06:55
Фото: Телеграм-канал Анны Терешковой
Анна Терешкова голосует на выборах губернатора Новосибирской области 2023
Возможность приглашения вице-мэра Анны Терешковой на пост министра культуры в Правительство области обсуждалась в Новосибирске. Об этом Атас.инфо говорят независимые источники. Сама Терешкова говорит, что не получала таких предложений от губернатора Андрея Травникова.

После победы Андрея Травникова на губернаторских выборах 8–10 сентября 2023, все министры правительства должны подать в отставку. А у губернатора будут развязаны руки для кадровых назначений: он может сохранить прежних министров, или пригласить новых. Возможные ротации в правительстве — самая горячая тема обсуждений в коридорах власти.

Источники Атас.инфо сообщают о возможности приглашения заместителя мэра — начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анны Терешковой на пост министра культуры Новосибирской области, который уже давно остается вакантным.

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Возможность такого кадрового решения выглядит логично на первый взгляд. Вице-мэр Анна Терешкова постоянно на слуху и в медиа-пространстве Новосибирска давно заняла нишу второго по известности городского чиновника, после мэра Анатолия Локтя. Нюанс в том, что сейчас Анна Васильевна в команде мэра-коммуниста, и переход предстоял бы в традиционно соперничающую команду губернатора-«единоросса».

«Меня никто никуда не звал, я сейчас еду на Байконур» (Где предстоит запуск ракеты с надписью «Новосибирск — город трудовой доблести». Прим.ред.), — ответила Анна Терешкова на вопрос корреспондента Атас.инфо, звал ли ее губернатор на пост министра. На уточняющий вопрос — можно ли сказать, что информация о переговорах не соответствует действительности — был получен ответ: «Если кто-то, что-то захочет — эта информация будет идти от губернатора Андрея Александровича Травникова».

Ракета с надписью "Новосибирск - город трудовой доблести" на БайконуреРакета с надписью "Новосибирск - город трудовой доблести" на Байконуре
Ракета с надписью "Новосибирск - город трудовой доблести" на Байконуре
Фото: Телеграм-канал Анны Терешковой

Но источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что формальное предложение все-таки делалось. Но не лично губернатором Андреем Травниковым, оно прозвучало от одного из замов. Предложение было озвучено недавно, в преддверии выборов, на которых действующий губернатор был заведомым фаворитом (он и победил с результатом 75,72% голосов). Но есть впечатление, что предложение делалось в расчете на отказ.

«Все понимают, что Терешкова это больше, чем культура. В городе основное, у нее сейчас это не культура, и не спорт, и не молодежная политика, а проекты благоустройства. Когда ей делают предложение, и не обещают „под нее“ создать, как и в городе, проекты благоустройства, на мой взгляд — это заведомо неприемлемое предложение. Просто стать функционером по культуре Терешковой неинтересно. Музыкальные школы в районах, библиотеки и коллективы… Все. Это слишком узкое для нее предложение. Оно, как бы делалось из вежливости, но в расчете, что она его не примет», — пояснил собеседник Атас.инфо.

Сейчас Анна Терешкова курирует реконструкции городских парков и скверов: Первомайского, Михайловской набережной, Нарымского сквера, Центрального парка, «Крылья Сибири» и многих других… Проекты не только масштабные, но финансово-емкие. А еще планы сделать пешеходной ул. Ленина — эту идею Анна Терешкова последовательно продвигает уже много лет. Поэтому вице-мэр постоянно на слуху.

Вице-мэр проверяет ход реконструкции сквера "Крылья Сибири"Вице-мэр проверяет ход реконструкции сквера "Крылья Сибири"
Вице-мэр проверяет ход реконструкции сквера "Крылья Сибири"
Фото: Телеграм-канал Анны Терешковой

Тем не менее, сбрасывать со счетов возможность того, что кресло министра культуры все-таки будет предложено Анне Терешковой еще рано. Официально кадровые решения губернатора последуют только за его инаугурацией 15 сентября. И, по мнению наблюдателей, личные отношения Травникова и Терешковой складываются нормально, эти современные чиновники говорят на одном языке. И в ходе избирательной компании публичные высказывания Анны Терешковой были заметно лояльны губернатору. Она подчеркивала его поручения и долю областного финансирования в тех или иных проектах.

Анна Васильевна — самый яркий представитель власти в Новосибирске. Но эта яркость может кого-то привлекать, а кого-то раздражать. Возможно поэтому еще один информированный человек, в беседе с Атас.инфо, высказал сомнения в предстоящем назначении потому что «ее кандидатуру не согласуют силовики».

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При оценке конспирологических раскладов не стоит сбрасывать со счетов и фактор мужа Анны Васильевны. Дмитрий Терешков один из самых известных и богатых бизнесменов региона. В собственности семьи был даже корабль — согласно прошлым декларациям об имуществе.

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