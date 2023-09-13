Уход Анны Терешковой из мэрии на пост министра культуры обсуждают в кулуарах власти

«Все понимают, что Терешкова это больше, чем культура. В городе основное, у нее сейчас это не культура, и не спорт, и не молодежная политика, а проекты благоустройства. Когда ей делают предложение, и не обещают „под нее“ создать, как и в городе, проекты благоустройства, на мой взгляд — это заведомо неприемлемое предложение. Просто стать функционером по культуре Терешковой неинтересно. Музыкальные школы в районах, библиотеки и коллективы… Все. Это слишком узкое для нее предложение. Оно, как бы делалось из вежливости, но в расчете, что она его не примет», — пояснил собеседник Атас.инфо.