Уход Анны Терешковой из мэрии на пост министра культуры обсуждают в кулуарах власти

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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После победы Андрея Травникова на губернаторских выборах 8–10 сентября 2023, все министры правительства должны подать в отставку. А у губернатора будут развязаны руки для кадровых назначений: он может сохранить прежних министров, или пригласить новых. Возможные ротации в правительстве — самая горячая тема обсуждений в коридорах власти.
Источники Атас.инфо сообщают о возможности приглашения заместителя мэра — начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анны Терешковой на пост министра культуры Новосибирской области, который уже давно остается вакантным.
Возможность такого кадрового решения выглядит логично на первый взгляд. Вице-мэр Анна Терешкова постоянно на слуху и в медиа-пространстве Новосибирска давно заняла нишу второго по известности городского чиновника, после мэра Анатолия Локтя. Нюанс в том, что сейчас Анна Васильевна в команде мэра-коммуниста, и переход предстоял бы в традиционно соперничающую команду губернатора-«единоросса».
«Меня никто никуда не звал, я сейчас еду на Байконур» (Где предстоит запуск ракеты с надписью «Новосибирск — город трудовой доблести». Прим.ред.), — ответила Анна Терешкова на вопрос корреспондента Атас.инфо, звал ли ее губернатор на пост министра. На уточняющий вопрос — можно ли сказать, что информация о переговорах не соответствует действительности — был получен ответ: «Если кто-то, что-то захочет — эта информация будет идти от губернатора Андрея Александровича Травникова».
Но источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что формальное предложение все-таки делалось. Но не лично губернатором Андреем Травниковым, оно прозвучало от одного из замов. Предложение было озвучено недавно, в преддверии выборов, на которых действующий губернатор был заведомым фаворитом (он и победил с результатом 75,72% голосов). Но есть впечатление, что предложение делалось в расчете на отказ.
«Все понимают, что Терешкова это больше, чем культура. В городе основное, у нее сейчас это не культура, и не спорт, и не молодежная политика, а проекты благоустройства. Когда ей делают предложение, и не обещают „под нее“ создать, как и в городе, проекты благоустройства, на мой взгляд — это заведомо неприемлемое предложение. Просто стать функционером по культуре Терешковой неинтересно. Музыкальные школы в районах, библиотеки и коллективы… Все. Это слишком узкое для нее предложение. Оно, как бы делалось из вежливости, но в расчете, что она его не примет», — пояснил собеседник Атас.инфо.
Сейчас Анна Терешкова курирует реконструкции городских парков и скверов: Первомайского, Михайловской набережной, Нарымского сквера, Центрального парка, «Крылья Сибири» и многих других… Проекты не только масштабные, но финансово-емкие. А еще планы сделать пешеходной ул. Ленина — эту идею Анна Терешкова последовательно продвигает уже много лет. Поэтому вице-мэр постоянно на слуху.
Тем не менее, сбрасывать со счетов возможность того, что кресло министра культуры все-таки будет предложено Анне Терешковой еще рано. Официально кадровые решения губернатора последуют только за его инаугурацией 15 сентября. И, по мнению наблюдателей, личные отношения Травникова и Терешковой складываются нормально, эти современные чиновники говорят на одном языке. И в ходе избирательной компании публичные высказывания Анны Терешковой были заметно лояльны губернатору. Она подчеркивала его поручения и долю областного финансирования в тех или иных проектах.
Анна Васильевна — самый яркий представитель власти в Новосибирске. Но эта яркость может кого-то привлекать, а кого-то раздражать. Возможно поэтому еще один информированный человек, в беседе с Атас.инфо, высказал сомнения в предстоящем назначении потому что «ее кандидатуру не согласуют силовики».
При оценке конспирологических раскладов не стоит сбрасывать со счетов и фактор мужа Анны Васильевны. Дмитрий Терешков один из самых известных и богатых бизнесменов региона. В собственности семьи был даже корабль — согласно прошлым декларациям об имуществе.