В Новосибирске подорожала аренда квартир в сентябре 2023 года

Как рассказала Гордиенко «Новосибирским новостям», квартиры экономкласса сдаются в течение 2-3 дней, тогда как квартиры премиум-класса менее востребованы и пробывают на рынке в среднем 10-12 дней. Если раньше популярная 1-комнатная квартира в пешей доступности от метро стоила около 16-18 тысяч рублей в месяц, то сейчас стоимость такой аренды составляет около 22 000 рублей.