В Новосибирске подорожала аренда квартир в сентябре 2023 года

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Обычно с началом осени спрос на аренду жилья увеличивается из-за наличия множества вузов и предприятий в городе. Однако в этом году спрос превысил ожидания и начал расти уже в августе.
По данным на начало сентября 2023 года, спрос на долгосрочную аренду жилья вырос на 20%. На рынке аренды стало заметно некоторое дефицитное состояние.
Как рассказала Гордиенко «Новосибирским новостям», квартиры экономкласса сдаются в течение 2-3 дней, тогда как квартиры премиум-класса менее востребованы и пробывают на рынке в среднем 10-12 дней. Если раньше популярная 1-комнатная квартира в пешей доступности от метро стоила около 16-18 тысяч рублей в месяц, то сейчас стоимость такой аренды составляет около 22 000 рублей.