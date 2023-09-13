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Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

В Новосибирске подорожала аренда квартир в сентябре 2023 года

В Новосибирске подорожала аренда квартир в сентябре 2023 года

13 сентября 2023, 14:08
Фото: 1MI
Эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Анжела Гордиенко поделилась изменениями на рынке аренды жилья в Новосибирске. В сентябре, по ее данным, выросли цены и спрос на съёмные квартиры.

Обычно с началом осени спрос на аренду жилья увеличивается из-за наличия множества вузов и предприятий в городе. Однако в этом году спрос превысил ожидания и начал расти уже в августе.

По данным на начало сентября 2023 года, спрос на долгосрочную аренду жилья вырос на 20%. На рынке аренды стало заметно некоторое дефицитное состояние.

Как рассказала Гордиенко «Новосибирским новостям», квартиры экономкласса сдаются в течение 2-3 дней, тогда как квартиры премиум-класса менее востребованы и пробывают на рынке в среднем 10-12 дней. Если раньше популярная 1-комнатная квартира в пешей доступности от метро стоила около 16-18 тысяч рублей в месяц, то сейчас стоимость такой аренды составляет около 22 000 рублей.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Аренда#Квартиры
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