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Published Сегодня, 07:28

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Updated Сегодня, 07:30

В Новосибирске подстрелили мужчину, заступившегося за девушку с ребенком

В Новосибирске подстрелили мужчину, заступившегося за девушку с ребенком

13 сентября 2023, 07:28
Фото: 1MI
Полицейские задержали хулигана, который открыл стрельбу по 39-летнему прохожему. Он пострадал, когда заступился за девушку с ребенком на улице Депутатской в Новосибирске.

Инцидент произошел 11 сентября. Очевидцы услышали звуки стрельбы и вызвали полицию. На место приехала опергруппа и обнаружила три гильзы. В этот момент в отделение подъехал потерпевший и сообщил о покушении на свою жизнь.

Мужчина рассказал, что увидел, как неизвестный ругается с девушкой, у которой на руках был маленький ребенок. Он решил заступиться, не предполагая, чем все закончится. Дебошир достал пистолет и выстрелил в оппонента.

«По горячим следам был задержан 37-летний житель Железнодорожного района. Ранее он судим не был. В его машине нашли охолощенное, светозвуковое автоматическое оружие», — сообщила пресс-секретарь ГУ МВД Новосибирска Аягоз Ашимова.

Против стрелка возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Дети#Стрельба#18+
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