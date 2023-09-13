В Новосибирске подстрелили мужчину, заступившегося за девушку с ребенком

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Инцидент произошел 11 сентября. Очевидцы услышали звуки стрельбы и вызвали полицию. На место приехала опергруппа и обнаружила три гильзы. В этот момент в отделение подъехал потерпевший и сообщил о покушении на свою жизнь.
Мужчина рассказал, что увидел, как неизвестный ругается с девушкой, у которой на руках был маленький ребенок. Он решил заступиться, не предполагая, чем все закончится. Дебошир достал пистолет и выстрелил в оппонента.
«По горячим следам был задержан 37-летний житель Железнодорожного района. Ранее он судим не был. В его машине нашли охолощенное, светозвуковое автоматическое оружие», — сообщила пресс-секретарь ГУ МВД Новосибирска Аягоз Ашимова.
Против стрелка возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».