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Новосибирцы нашли «ведьмин круг» из грибов

В Новосибирске у церкви нашли «ведьмин круг» из грибов

13 сентября 2023, 06:52
Фото: из сообщества грибников/ВК
Новосибирцы нашли «ведьмин круг» из грибов
Возле церкви в Академгородке Новосибирска грибники наткнулись на «ведьмин круг». Это явление, при котором грибы выстраиваются в ровное кольцо и как будто водят хоровод.
«Ведьмин круг обнаружили недалеко от храма в микрорайоне Щ. Непонятно, сколько он плодоносил, но разросся аж до нескольких метров. Он состоит, как показалось, из рядовок чешуйчатых», — рассказали грибники.

Согласно легенде, в центре ведьминых кругов ночами устраивали шабаши ведьмы. Они заманивали путников в хоровод, а на утро их находили мертвым.

«„Ведьмины круги» появляются благодаря разрастанию мицелия гриба. Со временем центральный гриб погибает, а его «дети» остаются на поляне, собираясь в кольцо. Оно может достичь 20 метров и больше. В основном эти грибы в круге ядовитые или просто несъедобные», — объяснил Atas.info миколог-любитель Вероника Зайцева.

Напомним, ранее грибники рассказали, где искать опята в Новосибирской области этой осенью.

Карта грибных мест вокруг Новосибирска — куда поехать за опятами в сентябре 2023
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Церковь#Грибы
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