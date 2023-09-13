В Новосибирске у церкви нашли «ведьмин круг» из грибов

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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«Ведьмин круг обнаружили недалеко от храма в микрорайоне Щ. Непонятно, сколько он плодоносил, но разросся аж до нескольких метров. Он состоит, как показалось, из рядовок чешуйчатых», — рассказали грибники.
Согласно легенде, в центре ведьминых кругов ночами устраивали шабаши ведьмы. Они заманивали путников в хоровод, а на утро их находили мертвым.
«„Ведьмины круги» появляются благодаря разрастанию мицелия гриба. Со временем центральный гриб погибает, а его «дети» остаются на поляне, собираясь в кольцо. Оно может достичь 20 метров и больше. В основном эти грибы в круге ядовитые или просто несъедобные», — объяснил Atas.info миколог-любитель Вероника Зайцева.
Напомним, ранее грибники рассказали, где искать опята в Новосибирской области этой осенью.