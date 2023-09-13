Девочка разбилась с высоты в веревочном парке Новосибирска — возбуждено дело

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Published Сегодня, 01:49
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Днем 8 сентября 2023 года малолетняя девочка принимала участие в прохождении трассы в веревочном парке, что находится в Дзержинском районе Новосибирска. Во время спуска с верхней трассы под руководством инструктора, 14-летняя девочка упала на землю и получила различные травмы.
С тяжелыми повреждениями ее доставили в медицинское учреждение, где ей была оказана помощь. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В рамках проводимого расследования будет выяснено, что послужило причиной данного инцидента, какие обстоятельства на это повлияли и кто несет ответственность за произошедшее.