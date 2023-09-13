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В Новосибирске возбудили дело после падения девочки в веревочном парке

Девочка разбилась с высоты в веревочном парке Новосибирска — возбуждено дело

13 сентября 2023, 01:49
Фото: ВК/Инцидент Новосибирск

В Новосибирске возбудили дело после падения девочки в веревочном парке

Правоохранительными органами СК РФ по НСО начато расследование уголовного дела в связи с получением несовершеннолетней девочкой травмы на аттракционе в Новосибирске.

Днем 8 сентября 2023 года малолетняя девочка принимала участие в прохождении трассы в веревочном парке, что находится в Дзержинском районе Новосибирска. Во время спуска с верхней трассы под руководством инструктора, 14-летняя девочка упала на землю и получила различные травмы.

С тяжелыми повреждениями ее доставили в медицинское учреждение, где ей была оказана помощь. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В рамках проводимого расследования будет выяснено, что послужило причиной данного инцидента, какие обстоятельства на это повлияли и кто несет ответственность за произошедшее.

Девочка сорвалась с высоты в веревочном парке «Березовая роща»
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#Новосибирск#Эмилия Губарева
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