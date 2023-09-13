Девочка разбилась с высоты в веревочном парке Новосибирска — возбуждено дело

Днем 8 сентября 2023 года малолетняя девочка принимала участие в прохождении трассы в веревочном парке, что находится в Дзержинском районе Новосибирска. Во время спуска с верхней трассы под руководством инструктора, 14-летняя девочка упала на землю и получила различные травмы.