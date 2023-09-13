В новосибирском Роспотребнадзоре не могут найти хозяина скандального фудкорта

Как сообщает Сибкрай. Ру, в ведомстве не нашли ответственного за возможные нарушения санитарного законодательства. При этом соответствующие запросы были направлены в адрес администрации Центрального округа города Новосибирска и в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы по Новосибирской области.