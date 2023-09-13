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На фуд-корте может царить антисанитария

В новосибирском Роспотребнадзоре не могут найти хозяина скандального фудкорта

13 сентября 2023, 12:56
Фото: 1MI
На фуд-корте может царить антисанитария
Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области не нашло хозяина уличного фуд-корта между гостиницей «Центральная» и Первомайским сквером. Жительница Новосибирска считает, что там царит антисанитария.

Как сообщает Сибкрай. Ру, в ведомстве не нашли ответственного за возможные нарушения санитарного законодательства. При этом соответствующие запросы были направлены в адрес администрации Центрального округа города Новосибирска и в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы по Новосибирской области.

«В управление поступил ответ из администрации Центрального округа города Новосибирска о том, что информация о юридическом лице либо индивидуальном предпринимателе, осуществляющем деятельность на территории фуд-корта, расположенного между гостиницей „Центральная“ и Первомайским сквером, в администрации района отсутствует», –цитирует ответ регионального Роспотребнадзора издание.
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В налоговой службе также не располагают достоверной информацией о юридических лицах, либо индивидуальных предпринимателях, осуществляющих деятельность по предоставлению услуг общепита новосибирцам.

При этом в ведомстве отметили, что факт нарушений санитарного законодательства на фуд-корте пока не выявлен. Внеплановые проверки проводить не планируется.

До этого претензии к уличному фудкорту предъявила жительница Новосибирска. По ее мнению, возле Первомайского сквера якобы возникла забегаловка с горами мусора и грызунами. Все это может привести к серьезным заболеваниям.

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#Происшествия#Новосибирск#Роспотребнадзор#Общепит#Александр Ляхов
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