Включат на непродолжительный период: в Новосибирске готовы начать отопительный сезон

На семи участках замены теплосетей из запланированного 31-го работы по реконструкции полностью завершены, на остальных объектах заканчивают ремонт и в ближайшие дни трубопроводы будут готовы к подаче тепла в дома, социальные и производственные объекты Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба «Сибирской генерирующей компании» (СГК) со ссылкой на директора теплосетевого подразделения СГК Максима Рябенко.