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Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Энергетики обещают в ближайшее время завершить ремонт теплотрасс

Включат на непродолжительный период: в Новосибирске готовы начать отопительный сезон

13 сентября 2023, 06:06
Фото: atas.info
Энергетики обещают в ближайшее время завершить ремонт теплотрасс

Отопление временно подключат в некоторых домах Новосибирска

Энергетики завершают ремонт тепломагистралей, и в ближайшие дни система будет готова к запуску отопления

На семи участках замены теплосетей из запланированного 31-го работы по реконструкции полностью завершены, на остальных объектах заканчивают ремонт и в ближайшие дни трубопроводы будут готовы к подаче тепла в дома, социальные и производственные объекты Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба «Сибирской генерирующей компании» (СГК) со ссылкой на директора теплосетевого подразделения СГК Максима Рябенко.

На четырех объектах, где продолжаются работы, потребители в начале отопительного сезона будут получать получат тепло по временной схеме до конца октября. «Качество теплоснабжения будет соответствовать всем требованиям, потребители не почувствуют разницы. После завершения проектов теплоноситель пойдет уже по новым трубам», — цитирует пресс-служба Максима Рябенко.

Речь идет о теплосетях на улицах Связистов, Революции, Комбинатская, Выборная.

Общий объем инвестиций в рамках ремонтной программы в 2023 году составил около 4 млрд рублей.

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#Общество#Город#Новосибирск#Отопление#Ремонт теплотрассы
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