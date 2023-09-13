Впервые с космодрома «Байконур» запустят ракету с символикой Новосибирска

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
На этой неделе с космодрома Байконур состоится запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Ракета выведет на орбиту российский пилотируемый корабль «Союз МС-24».
В честь 130-летия нашего города, ракета-носитель украшена юбилейной символикой «Новосибирск — Город трудовой доблести».
«Ракета была транспортирована на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома. После установки в вертикальное положение специалисты предприятий госкорпорации „Роскосмос“ продолжили её подготовку к пуску», — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем телеграм-канале.
Новосибирск внес большой вклад в освоение космоса. В этом году в Новосибирске произошло сразу несколько событий, связанных с освоением космоса. В марте этого года, успешно завершив миссию на МКС, с орбиты вернулась первый новосибирский космонавт Анна Кикина, имя которой носит Большой Новосибирский Планетарий.
В Новосибирске есть площадь Кондратюка, дом-музей, в котором он жил и работал. Юрий Кондратюк — один из основоположников космонавтики, разработавший траекторию полета с Земли на Луну и написавший книгу «Завоевание межпланетных пространств». Сейчас дом-музей Юрия Кондратюка находится на реконструкции, туда уже установили спускаемый аппарат «Зенит-2».
В городе работают научные организации и промышленные предприятия, непосредственно связанные с освоением космоса и реализацией российской космической программы.
Анна Кикина удостоена звания «Почетный житель Новосибирска».