atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Ракета с символикой Новосибирска будет запущена с космодрома "Байконур".

Впервые с космодрома «Байконур» запустят ракету с символикой Новосибирска

13 сентября 2023, 11:15
Фото: Телеграм-канал мэра Новосибирска Анатолия Локтя https://t.me/alokot
Ракета с символикой Новосибирска будет запущена с космодрома "Байконур".
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил в своем телеграм-канале, что в честь 130-летия нашего города, ракета-носитель «Союз-2.1а» украшена юбилейной символикой «Новосибирск — Город трудовой доблести».

На этой неделе с космодрома Байконур состоится запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Ракета выведет на орбиту российский пилотируемый корабль «Союз МС-24».

В честь 130-летия нашего города, ракета-носитель украшена юбилейной символикой «Новосибирск — Город трудовой доблести».

«Ракета была транспортирована на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома. После установки в вертикальное положение специалисты предприятий госкорпорации „Роскосмос“ продолжили её подготовку к пуску», — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем телеграм-канале.

Ракета с символикой Новосибирска будет запущена с космодрома "Байконур".Ракета с символикой Новосибирска будет запущена с космодрома "Байконур".
Ракета с символикой Новосибирска будет запущена с космодрома "Байконур".Ракета с символикой Новосибирска будет запущена с космодрома "Байконур".
Ракета с символикой Новосибирска будет запущена с космодрома "Байконур".Ракета с символикой Новосибирска будет запущена с космодрома "Байконур".
Ракета с символикой Новосибирска будет запущена с космодрома "Байконур".Ракета с символикой Новосибирска будет запущена с космодрома "Байконур".
Ракета с символикой Новосибирска будет запущена с космодрома "Байконур".
Фото: Телеграм-канал мэра Новосибирска Анатолия Локтя https://t.me/alokot

Новосибирск внес большой вклад в освоение космоса. В этом году в Новосибирске произошло сразу несколько событий, связанных с освоением космоса. В марте этого года, успешно завершив миссию на МКС, с орбиты вернулась первый новосибирский космонавт Анна Кикина, имя которой носит Большой Новосибирский Планетарий.

В Новосибирске есть площадь Кондратюка, дом-музей, в котором он жил и работал. Юрий Кондратюк — один из основоположников космонавтики, разработавший траекторию полета с Земли на Луну и написавший книгу «Завоевание межпланетных пространств». Сейчас дом-музей Юрия Кондратюка находится на реконструкции, туда уже установили спускаемый аппарат «Зенит-2».

В городе работают научные организации и промышленные предприятия, непосредственно связанные с освоением космоса и реализацией российской космической программы.

Космонавтке Анне Кикиной хотят присвоить звание «Почетного жителя Новосибирска»
Узнать подробнее

Анна Кикина удостоена звания «Почетный житель Новосибирска».

#Космос#Ольга Храмушкина
Подпишитесь
«Гнать в три шеи»: заслуженный пилот раскритиковал действия экипажа под Убинкой
Вчера, 08:59
Чудо под Убинкой: подробности аварийной посадки в поле самолета «Уральских авиалиний»
Вчера, 05:55
Уход Анны Терешковой из мэрии на пост министра культуры обсуждают в кулуарах власти
Сегодня, 06:55
Кому сегодня принадлежат легендарные заводы Новосибирска: фамилии владельцев
Вчера, 02:59
ТОП-10 налогоплательщиков Новосибирской области названы ФНС
Сегодня, 09:46
Совершайте покупки в сети АЗС «Газпромнефть» со скидкой 5% при оплате онлайн
Сегодня, 03:00