Впервые с космодрома «Байконур» запустят ракету с символикой Новосибирска

Новосибирск внес большой вклад в освоение космоса. В этом году в Новосибирске произошло сразу несколько событий, связанных с освоением космоса. В марте этого года, успешно завершив миссию на МКС, с орбиты вернулась первый новосибирский космонавт Анна Кикина, имя которой носит Большой Новосибирский Планетарий.