Взыскать ущерб полю после посадки самолета намерены в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Под Новосибирском планируют взыскать компенсацию за ущерб, который был причинен полю после неожиданной посадки самолета «Уральских авиалиний». Об этом сообщил ТАСС глава Убинского района Олег Конюк.
Громкий инцидент произошел 12 сентября. Airbus A320 сел на пшеничном поле, где проводятся сельскохозяйственные работы. Конюк отметил, что после вывоза самолета будет возможно определить размер причиненного ущерба.
«Я разговаривал с владельцем поля, сказал, что маленько все это переживем и потом будем ущерб подавать в „Уральские авиалинии“, — отметил Конюк.
Для этой цели на место приедут специальные технические средства и грузовики. Глава района добавил, что было испорчено, является только началом проблем.