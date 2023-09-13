atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Самолет сел на поле

Взыскать ущерб полю после посадки самолета намерены в Новосибирской области

13 сентября 2023, 09:22
Фото: BAZA
Самолет сел на поле
Глава Убинского района Олег Конюк рассказал, что планируется возместить ущерб владельцу поля, на которое приземлился самолет с пассажирами.

Под Новосибирском планируют взыскать компенсацию за ущерб, который был причинен полю после неожиданной посадки самолета «Уральских авиалиний». Об этом сообщил ТАСС глава Убинского района Олег Конюк.

Громкий инцидент произошел 12 сентября. Airbus A320 сел на пшеничном поле, где проводятся сельскохозяйственные работы. Конюк отметил, что после вывоза самолета будет возможно определить размер причиненного ущерба.

«Я разговаривал с владельцем поля, сказал, что маленько все это переживем и потом будем ущерб подавать в „Уральские авиалинии“, — отметил Конюк.

Для этой цели на место приедут специальные технические средства и грузовики. Глава района добавил, что было испорчено, является только началом проблем.

Самолет совершил жесткую посадку в поле под Новосибирском: это могло быть ошибкой
Узнать подробнее
Читайте также:
Пилот Сергей Белов повторил подвиг отца и экстренно посадил самолет под НовосибирскомЧто известно о самолете, который выполнял рейс Сочи — Омск и экстренно сел в полеЧудо под Убинкой: подробности аварийной посадки в поле самолета «Уральских авиалиний»
#Общество#Новосибирская область#Самолет#Эмилия Губарева#Ущерб#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском.
Подпишитесь
«Гнать в три шеи»: заслуженный пилот раскритиковал действия экипажа под Убинкой
Вчера, 08:59
Чудо под Убинкой: подробности аварийной посадки в поле самолета «Уральских авиалиний»
Вчера, 05:55
Уход Анны Терешковой из мэрии на пост министра культуры обсуждают в кулуарах власти
Сегодня, 06:55
Кому сегодня принадлежат легендарные заводы Новосибирска: фамилии владельцев
Вчера, 02:59
Какие районы хуже голосовали за Травникова на губернаторских выборах — фамилии глав
Вчера, 10:55
Совершайте покупки в сети АЗС «Газпромнефть» со скидкой 5% при оплате онлайн
Сегодня, 03:00