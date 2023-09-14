Чтоб лучше спалось: в Новосибирске мать смачивала ребенку губы водкой

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
«Ребенок родился и был весьма шумным. Поэтому мать прикладывала ему к губам ватку, смоченную в водке, и он успокаивался. Это очень страшно», — цитирует «Горсайт» Главного внештатного детского специалиста министерства здравоохранения Новосибирской области по профилактической медицине, кандидата медицинских наук Андрея Фунтикова.
Как утверждает медик, грудной младенец мог привыкнуть к постоянному употреблению спиртного уже в утробе матери. Сибирячка не гнушалась выпивать, уже находясь «в интересном положении». Поэтому ребенок из-за крайней восприимчивости организма попросту нуждался в постоянной порции алкоголя.
По мнению Андрея Фунтикова, профилактика алкоголизма среди детей во многом зависит от родителей. Для многих считается нормальным приобрести «детское шампанское» для застолья или даже налить пять грамм настоящего вина. «Это равносильно тому, как дать взрослому яда», — заявил врач.
В Новосибирской области продолжается неделя сокращения потребления алкоголя. Ее целью является пропаганда здорового образа жизни.