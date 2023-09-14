Чтоб лучше спалось: в Новосибирске мать смачивала ребенку губы водкой

По мнению Андрея Фунтикова, профилактика алкоголизма среди детей во многом зависит от родителей. Для многих считается нормальным приобрести «детское шампанское» для застолья или даже налить пять грамм настоящего вина. «Это равносильно тому, как дать взрослому яда», — заявил врач.