atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Мать могла споить ребенка в утробе

Чтоб лучше спалось: в Новосибирске мать смачивала ребенку губы водкой

14 сентября 2023, 11:39
Фото: 1MI
Мать могла споить ребенка в утробе
В Новосибирске произошел вопиющий случай. Кормящая мать, имеющая проблемы с алкоголем, успокаивала ребенка с помощью водки.
«Ребенок родился и был весьма шумным. Поэтому мать прикладывала ему к губам ватку, смоченную в водке, и он успокаивался. Это очень страшно», — цитирует «Горсайт» Главного внештатного детского специалиста министерства здравоохранения Новосибирской области по профилактической медицине, кандидата медицинских наук Андрея Фунтикова.
Новосибирские подростки спиваются от сладких коктейлей
Узнать подробнее

Как утверждает медик, грудной младенец мог привыкнуть к постоянному употреблению спиртного уже в утробе матери. Сибирячка не гнушалась выпивать, уже находясь «в интересном положении». Поэтому ребенок из-за крайней восприимчивости организма попросту нуждался в постоянной порции алкоголя.

По мнению Андрея Фунтикова, профилактика алкоголизма среди детей во многом зависит от родителей. Для многих считается нормальным приобрести «детское шампанское» для застолья или даже налить пять грамм настоящего вина. «Это равносильно тому, как дать взрослому яда», — заявил врач.

Стало известно, как работает открывшийся вытрезвитель в Новосибирске — подробности
Узнать подробнее

В Новосибирской области продолжается неделя сокращения потребления алкоголя. Ее целью является пропаганда здорового образа жизни.

На новосибирской ярмарке меда нелегально торговали 100 литрами алкоголя
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске больше пьют, чем занимаются спортом: только статистика
#Происшествия#Новосибирск#Дети#Врач#Минздрав#Мать#Алкоголь#Алкоголизм#Александр Ляхов
Подпишитесь
Налогоплательщик №1 Новосибирской области — какой вред он приносит
Сегодня, 03:40
Уход Анны Терешковой из мэрии на пост министра культуры обсуждают в кулуарах власти
Вчера, 06:55
ТОП-10 налогоплательщиков Новосибирской области названы ФНС
Вчера, 09:46
Тещин язык, Бэтмен и Пентагон: проверьте, насколько вы знаете Новосибирск?
Сегодня, 02:19
«Это же Михалков!»: знаменитого режиссера нашли на картине Сурикова в Новосибирске
Сегодня, 06:10
Совершайте покупки в сети АЗС «Газпромнефть» со скидкой 5% при оплате онлайн
Вчера, 03:00