Индексация МРОТ с января 2024 года на 18,5%

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — понятие, которое в России на законодательном уровне появилось в 2000 году. Сегодня практически все знают о том, что это одна из базовых величин для отечественной экономики, наряду с прожиточным минимумом (ПМ). Установление и последующее использование этих величин обеспечило возможность упорядочить все процессы, происходящие в рамках взаиморасчетов работодателей, работников, а также между государством и гражданами. МРОТ и ПМ напрямую влияют на размер заработной платы россиян, на размеры пособий и социальных выплат, которые они получают.