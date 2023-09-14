Индексация МРОТ с января 2024 года на 18,5%

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — понятие, которое в России на законодательном уровне появилось в 2000 году. Сегодня практически все знают о том, что это одна из базовых величин для отечественной экономики, наряду с прожиточным минимумом (ПМ). Установление и последующее использование этих величин обеспечило возможность упорядочить все процессы, происходящие в рамках взаиморасчетов работодателей, работников, а также между государством и гражданами. МРОТ и ПМ напрямую влияют на размер заработной платы россиян, на размеры пособий и социальных выплат, которые они получают.
До 2021 года МРОТ оставался привязанным к ПМ, его показатели индексировались один раз ежегодно. Однако с 2021 года МРОТ в большей степени стал зависеть от инфляции, и по этой причине индексацию МРОТ начали проводить чаще. Так, в 2022 году минимальный размер оплаты труда индексировался дважды — в начале года и в его середине.
В России в 2018 году, пять лет назад, МРОТ составлял 9489 рублей, в 2019 году — 11 280 рублей, в 2020 году — 12 130 рублей. В 2021 году «минималка» в Новосибирске составляла 12 792 рубля, в 2022 — 15 279 рублей, а с 1 января 2023 года соответствующая величина была зафиксирована на уровне 16 242 рублей.
В Новосибирске, с учетом местного коэффициента 1,2, в 2018 году минимальный размер оплаты труда составлял 13 395,60 ₽, с учетом коэффициента 1,25 — 13 953,75 ₽. Стоит отметить, что в регионе действуют сразу два районных коэффициента. В 2023 году в Новосибирске «минималка» с учетом коэффициента 1,25 с января составляет 20 302,5 руб.
С января 2024 года МРОТ по России будет повышен до 19 242 рублей, о чем в начале года заявил президент РФ Владимир Путин. Таким образом, аналогичная величина в Новосибирске и во всем регионе также вырастет. Стоит подчеркнуть, что «минималка» — это основа для расчета заработной платы в организациях, работающих во внебюджетной сфере.
А с января 2024 года данная величина станет еще выше. Общероссийская «минималка» составит 19 242 рубля. Соответственно, размер МРОТ по Ставропольскому краю в январе будущего года тоже будет увеличен. Надо отметить, что предназначен он для расчетного пользования в организациях, не являющихся бюджетными.
Повышение МРОТ вовсе не означает, что заработная плата автоматически увеличивается для всех жителей Новосибирска и региона. В области есть сотрудники, которые работают на региональных предприятиях и получают заработную плату гораздо выше минимального порога, поэтому их повышение минимального размера оплаты труда прямым образом не коснется.
Кто может рассчитывать на увеличение дохода после повышения МРОТ? Только те сотрудники, которые получают «минималку» в соответствии со своим штатным расписанием. В их отношении, согласно закону, работодатель будет иметь обязанность поднять оклад до величины, установленной правительством. Если работодатель этого не сделает, он получит штраф.
МРОТ оказывает влияние и на размер других выплат. В их числе — больничные, декретные, пособия по уходу за детьми. В рамках расчета подсчитывается дневной средний заработок, и в случае, если он будет ниже значения «минималки», будет применяться соответствующая величина.
Страховые взносы, которые в бюджет вносит работодатель за сотрудников, тоже связаны с «минималкой» и изменятся после его повышения. Чем выше соответствующий показатель, тем выше, соответственно, будет и размер отчислений.