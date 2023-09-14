Компания «БАС» займется услугами перевозок дронами в сотрудничестве с «Глонасс»

В Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), создавшей ООО «БАС» в сотрудничестве с Платформой Национальной технологической инициативы, отметили готовность большинства регионов РФ к формированию новой транспортной отрасли — беспилотной авиации. Ранее гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих говорил, что видит «БАС» «в качестве локомотива рынка беспилотной авиации в России». По его мнению, созданная год назад компания будет служить для нужд развития соответствующей инфраструктуры и станет в РФ единым центром предоставления услуг в сфере авиаперевозок грузов беспилотниками.