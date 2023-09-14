Компания «БАС» займется услугами перевозок дронами в сотрудничестве с «Глонасс»

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Теперь ООО «БАС» планирует совместно с АО «Глонасс» оказывать услуги в сфере перевозок дронами. Договоренность сторон об этом достигнута на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке, пишут newizv.ru.
Ожидается, что сотрудничество молодой компании «Беспилотные авиационные системы» с «Глонасс» в целом будет способствовать ускорению цифровой трансформации транспортной сферы в России. Помимо авиаперевозок, появится, в частности, возможность применять беспилотники «БАС» в работах по мониторингу или для аэрофотосъемки.
Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко рассказал, что развитие инфраструктуры связи и наблюдения считается главным условием широкого внедрения услуг и сервисов, создаваемых с применением беспилотных авиационных систем. Кроме того, АО «Глонасс», как независимый кроссплатформенный игрок с уже накопленной инфраструктурой, может считаться оптимальным партнером в деле выполнения проектов, столь актуальных для отечественной сферы беспилотных систем.
Первые коммерческие полеты управляемых дронов уже начались. Специалисты также ведут работу над тем, чтобы у беспилотников появилась возможность обходиться без сотовой связи. Отмечается, что это будет особенно важно в условиях работы в Арктике или на Дальнем Востоке.
После внедрения дронов в национальное воздушное пространство РФ все полеты БАС предполагается согласовывать с операторами аэронавигационного обслуживания и органами власти на местах. Впоследствии это сделает возможным «открытие неба» для беспилотников. Иными словами, речь идет о снятии ныне действующих запретов на применение дронов в субъектах РФ.
Между тем, в компании «БАС» уже начали задумываться над предложением услуг по франшизе. Как национальный оператор беспилотной авиации, «БАС» может открыть в этих целях собственные филиалы в регионах РФ.
В планы компании входит увеличение собственного авиапарка беспилотников почти до двухсот единиц до конца текущего года. А к началу 2027 года ожидается, что флот оператора будет состоять уже из четырех сотен летательных аппаратов.
Сегодня в компании проводятся испытания с целью определения наиболее перспективных моделей дронов, которые можно было бы применять в различных бизнес-сферах.
В Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), создавшей ООО «БАС» в сотрудничестве с Платформой Национальной технологической инициативы, отметили готовность большинства регионов РФ к формированию новой транспортной отрасли — беспилотной авиации. Ранее гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих говорил, что видит «БАС» «в качестве локомотива рынка беспилотной авиации в России». По его мнению, созданная год назад компания будет служить для нужд развития соответствующей инфраструктуры и станет в РФ единым центром предоставления услуг в сфере авиаперевозок грузов беспилотниками.