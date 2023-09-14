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Мышка неожиданно залетела в квартиру

Летучая мышь впала в спячку в квартире в Новосибирске — ее отправили в холодильник

14 сентября 2023, 01:17
Фото: 1MI
Мышка неожиданно залетела в квартиру

Летучая мышь впала в спячку в квартире в Новосибирске

В Новосибирске летучая мышь впала в спячку в квартире, зацепившись за москитную сетку на окне восьмого этажа, и пробыла там несколько дней, пока ее не забрали работники зоопарка.

В одной квартире на улице Тимирязева в Новосибирске произошло необычное событие — летучая мышь зацепилась за москитную сетку окна и уснула. Это случилось уже несколько дней назад, и хозяйка квартиры Алеся рассказала об этом изданию НГС.

Вначале девушка подумала, что мышь просто отдыхает и скоро улетит, но на следующий день она все ещё была там. Забеспокоенная женщина решила обратиться за помощью и позвонила в зоопарк имени Шило и ветеринарную клинику. 13 сентября специалисты пришли и забрали летучую мышь.

Методист аккуратно сняла мышь с сетки. Как только это произошло, животное выразило свое недовольство и зашипело. В зоопарке животное будет взвешено, и если его вес будет достаточным, тогда летучую мышь поместят к другим животным в холодильник, где они проводят время в спячке.

В Новосибирске летучие мыши атакуют квартиры и подъезды
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#Общество#Новосибирск#Зоопарк#Животное#Эмилия Губарева#Новосибирский зоопарк#Летучая мышь#Спячка
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