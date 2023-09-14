Летучая мышь впала в спячку в квартире в Новосибирске — ее отправили в холодильник

Методист аккуратно сняла мышь с сетки. Как только это произошло, животное выразило свое недовольство и зашипело. В зоопарке животное будет взвешено, и если его вес будет достаточным, тогда летучую мышь поместят к другим животным в холодильник, где они проводят время в спячке.