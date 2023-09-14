«Нам нужен секс»: коуч Сатья Дас поведал новосибирцам об отношениях мужчины и женщины

Однако позже женщина захочет жить с любимым постоянно. К тому же, она будет объяснять себе весь процесс общения как подготовку к чему-то большему. Это объясняется тем, что «женщина чище», а мужчина «ближе к животным». Поэтому она и желает оставить партнера рядом, чтобы «не тыкался во что-то другое».