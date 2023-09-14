«Нам нужен секс»: коуч Сатья Дас поведал новосибирцам об отношениях мужчины и женщины

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Как сообщает «НГС Новосибирск», публичная лекция Сатьи Даса прошла в концертном зале имени Владимира Маяковского. Основная часть выступления была посвящена завязыванию романтических отношений. По мнению консультанта, все начинается с желания мужчины заняться сексом с конкретной женщиной.
«Я захотел секса. У большинства мужчин секс какой? Физиологичный. Задавило, переполнилось, побаливает и надо получить оргазм, дабы попустило. Утрирую, конечно, но примерно в этом духе. И захотелось именно с живым, конкретным человеком», — заявил Сатья Дас.
После этого начинаются ухаживания за женщиной, которые направлены на скорейшее получение интимной близости. И в самое ближайшее время. «Инвестировать в февральский секс нам несвойственно. А санкцию на интим дает именно женщина», — считает семейный коуч.
После этого начинаются отношения, но мужчина считает, что квинтэссенция всего — гарантированная сексуальная жизнь.
«Есть классная баба для секса. У меня. И мы как выдры трах*емся. И наши встречи приурочены именно к удовлетворению половой потребности. Нужен секс раз в неделю? Отлично, я с ней и буду раз в неделю встречаться. А свидание без секса бессмысленно», — поделился мнением специалист.
Однако позже женщина захочет жить с любимым постоянно. К тому же, она будет объяснять себе весь процесс общения как подготовку к чему-то большему. Это объясняется тем, что «женщина чище», а мужчина «ближе к животным». Поэтому она и желает оставить партнера рядом, чтобы «не тыкался во что-то другое».
«Мы, мужчины, среди животных легко затеряемся. Нам секс нужен. Вот я лично помню только одну ситуацию, когда не хотел трах*ться — служба в армии. Мне какое-то время хотелось только одного: спать и жрать. Но это было недолго», — поделился жизненным опытом Сатья Дас.
После этого может последовать свадьба. Но не всегда отношения после этого обречены на успех и вероятен разрыв. Для того, чтобы этого избежать, нужно заниматься сексом с тем, кого хорошо знаешь, и стараться подружиться с ним.
При этом мужчины, вопреки доминированию физиологии, все же не совсем безнадежны.
«Мужчины отношений хотят? А семью? А крепких уз? Да сколько угодно! Но при этом мужики хотят трах*ться. И есть два человека: для счастливых отношений на всю жизнь и для постоянного секса. Да кто вам сказал, что это одно и то же лицо?», — высказался Сатья Дас.
К коучу Сатье Дасу (Сергею Яковлеву) многие относятся со скепсисом, поскольку считают, что эксперт по семейным отношениям не совсем компетентен в данном вопросе. Но, согласно информации из открытых источников, мужчина больше тридцати лет счастливо живет со своей супругой.
Взаимоотношения будущего тренера с женой начались еще в школе. После армии (Сергей Яковлев служил на космодроме Байконур) состоялась свадьба. От супруги у мужчины есть взрослый сын.
Также в Интернете часто встречаются слухи о написании всех лекций и проработке курсов именно супругой Сатьи Даса. Кроме того, лектор якобы старается не выпускать ее из дома. Официально эту информацию нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.