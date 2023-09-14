Налогоплательщик №1 Новосибирской области — какой вред он приносит

Пока наиболее мощные подвижки почвы были зафиксированы в районе села Харино в сентябре 2020 года. Магнитуда достигала 4,1 балла. Александр Еманов подчеркивает — большое количество происходящих небольших подземных толчков неизбежно ведет к дальнему увеличению сейсмической активности и усилению мощности землетрясений в будущем. Насколько сильными могут стать землетрясения под Новосибирском через несколько лет, специалисты предсказать не берутся, но этот процесс неизбежен.