atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:40

Published Сегодня, 03:40

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

Добыча антрацита превращает поля Искимского района в лунный пейзаж

Налогоплательщик №1 Новосибирской области — какой вред он приносит

14 сентября 2023, 03:40
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Добыча антрацита превращает поля Искимского района в лунный пейзаж

Что творит с экологией Новосибирской области «Разрез Восточный»

Крупнейшим налогоплательщиком в бюджет Новосибирской области стал «Разрез Восточный». Компания добывает антрацит в Искитимском районе и наносит серьезный ущерб природе

Согласно данным региональной налоговой инспекции, самым крупным плательщиком налогов в бюджет Новосибирской области в 2022 году стал «Разрез Восточный». Аналогичную позицию занимает компания и по результатам первого полугодия 2023 года. О каких конкретно суммах идет речь, в управлении ФНС на запрос редакции Atas.info не ответили, сославшись на статью 102 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которой сведения о налоговых отчислениях конкретных организаций в бюджет относятся к налоговой тайне.

Однако в ведомстве подчеркнули, что на топ-10 компаний по размеру уплаченных налогов в региональную казну, который возглавляет «Разрез Восточный», приходится 20,4% от всех налоговых поступлений, что составляет 45,263 млрд рублей.

ООО «Разрез Восточный» находится под управлением ООО «УК „ЭЛСИ“, компании, управляющей крупными активами по добыче и транспортировке угля в Республике Саха (Якутия), Хабаровском и Приморском крае, Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях. „ЭЛСИ“ входит в первую тройку российских угледобывающих компаний по объему добычи. В Новосибирской области „ЭЛСИ“ контролирует разрезы „Восточный“, „Колыванский“ и обогатительную фабрику „Листвянская“ в Искитимском районе.

Клубы угольной пыли ветер разносит на много километров вокругКлубы угольной пыли ветер разносит на много километров вокруг
Клубы угольной пыли ветер разносит на много километров вокруг
Фото: Артем Шершнев / atas.info

ООО «Разрез Восточный» занимается добычей высококачественного металлургического антрацита открытым способом. Согласно данным системы СПАРК, чистая прибыль компании в 2022 году составила 16 950 684 000 рублей. Владельцем 99,99% компании является ООО «ЭЛСИ Холдинг», конечными бенефициарами которого в равных долях являются бизнесмены Альберт Авдолян и Александр Исаев. Оба предпринимателя давно связаны с бизнесом по добыче полезных ископаемых и владеют, в том числе, другими майнинговыми предприятиями. Кроме того, Альберт Авдолян известен как создатель компании мобильной связи Yota.

В январе–феврале 2023 года на «Разрезе Восточный» было добыто рекордное количество угля — 1 млн 400 тонн. «Это максимальные цифры за всю историю существования предприятия», — говорилось в сообщении компании.

Однако рекордные темпы добычи ведут к уничтожению природного ландшафта и делают невыносимой жизнь людей в деревнях, находящихся недалеко от разреза. Облака угольной пыли накрывают жилые дома и не дают нормально дышать, постоянный поток самосвалов, вывозящих уголь, разбивает дороги.

Жительница деревни Харино показывает ладони после сбора смородины
Видео: Артем Шершнев / atas.info

Кроме того, добыча угля открытым способом непосредственно влияет на сейсмическую обстановку в окрестностях Новосибирска. Начиная с 2017 года сотрудники Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» фиксируют в Искитимском районе постоянный рост числа землетрясений магнитудой 2-3 балла.

Две беды деревни Харино, живущей в 600 м от угольного разреза «Восточный»
Узнать подробнее

По словам директора филиала геофизической службы РАН Александра Еманоа, причина техногенных землетрясений заключается в перемещении большого количества горных пород. «Они увозят уголь и забирают в отвалы породу — рядом с ямой растут горы. Создается искусственный рельеф. Давление перераспределяется, активизируются глубины, а затем энергия высвобождается», — объясняет эксперт.

Жители деревни Харино говорят, что раньше здесь текла речка, в ней водились хариусыЖители деревни Харино говорят, что раньше здесь текла речка, в ней водились хариусы
Жители деревни Харино говорят, что раньше здесь текла речка, в ней водились хариусы
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Пока наиболее мощные подвижки почвы были зафиксированы в районе села Харино в сентябре 2020 года. Магнитуда достигала 4,1 балла. Александр Еманов подчеркивает — большое количество происходящих небольших подземных толчков неизбежно ведет к дальнему увеличению сейсмической активности и усилению мощности землетрясений в будущем. Насколько сильными могут стать землетрясения под Новосибирском через несколько лет, специалисты предсказать не берутся, но этот процесс неизбежен.

«Разрез Восточный» неоднократно штрафовали за многочисленные нарушения производственного процесса и вред, нанесенный экосистеме, однако размеры штрафов мизерны по сравнению с оборотом компании.

Разрез продолжает расширяться, поглощая новые гектары землиРазрез продолжает расширяться, поглощая новые гектары земли
Разрез продолжает расширяться, поглощая новые гектары земли
Фото: Артем Шершнев / atas.info

До лета 2022 года добычу антрацита в Новосибирской области контролировала компания «Сибантрацит», зарегистрированная на Кипре. Под контроль холдинга «ЭЛСИ» новосибирские угольные разрезы окончательно перешли летом 2022 года.

«Сибантрацит» и его прежний владелец Дмитрий Босов были тесно связаны с Новосибирской областью и ключевыми региональными чиновниками. Босов руководил попечительским советом ХК «Сибирь», команда щедро спонсировалась «Сибантарацитом».

В 2020 году капитал Босова оценивался в 1 миллиард 100 миллионов долларов, он занимал 86-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России. В мае 2020 года Босов покончил жизнь самоубийством. После череды судов, в которых его родственники и наследники делили имущество, основные активы бизнесмена перешли к «ЭЛСИ Холдингу».

Читайте также:
Землетрясение произошло под Искитимом: толчки идут к деревням с угольного разрезаУгольный разрез вместо сельхозполей: еще 5,4 га под Искитимом отдали "Сибантрациту"
#Экономика#Экология#Эксклюзив#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#Артем Шершнев#Уголь#Налоги
Подпишитесь
Уход Анны Терешковой из мэрии на пост министра культуры обсуждают в кулуарах власти
Вчера, 06:55
ТОП-10 налогоплательщиков Новосибирской области названы ФНС
Вчера, 09:46
Тещин язык, Бэтмен и Пентагон: проверьте, насколько вы знаете Новосибирск?
Сегодня, 02:19
Самые страшные авиакатастрофы и воздушные трагедии Новосибирской области
12 сентября, 09:24
Совершайте покупки в сети АЗС «Газпромнефть» со скидкой 5% при оплате онлайн
Вчера, 03:00