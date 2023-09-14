Налогоплательщик №1 Новосибирской области — какой вред он приносит

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Согласно данным региональной налоговой инспекции, самым крупным плательщиком налогов в бюджет Новосибирской области в 2022 году стал «Разрез Восточный». Аналогичную позицию занимает компания и по результатам первого полугодия 2023 года. О каких конкретно суммах идет речь, в управлении ФНС на запрос редакции Atas.info не ответили, сославшись на статью 102 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которой сведения о налоговых отчислениях конкретных организаций в бюджет относятся к налоговой тайне.
Однако в ведомстве подчеркнули, что на топ-10 компаний по размеру уплаченных налогов в региональную казну, который возглавляет «Разрез Восточный», приходится 20,4% от всех налоговых поступлений, что составляет 45,263 млрд рублей.
ООО «Разрез Восточный» находится под управлением ООО «УК „ЭЛСИ“, компании, управляющей крупными активами по добыче и транспортировке угля в Республике Саха (Якутия), Хабаровском и Приморском крае, Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях. „ЭЛСИ“ входит в первую тройку российских угледобывающих компаний по объему добычи. В Новосибирской области „ЭЛСИ“ контролирует разрезы „Восточный“, „Колыванский“ и обогатительную фабрику „Листвянская“ в Искитимском районе.
ООО «Разрез Восточный» занимается добычей высококачественного металлургического антрацита открытым способом. Согласно данным системы СПАРК, чистая прибыль компании в 2022 году составила 16 950 684 000 рублей. Владельцем 99,99% компании является ООО «ЭЛСИ Холдинг», конечными бенефициарами которого в равных долях являются бизнесмены Альберт Авдолян и Александр Исаев. Оба предпринимателя давно связаны с бизнесом по добыче полезных ископаемых и владеют, в том числе, другими майнинговыми предприятиями. Кроме того, Альберт Авдолян известен как создатель компании мобильной связи Yota.
В январе–феврале 2023 года на «Разрезе Восточный» было добыто рекордное количество угля — 1 млн 400 тонн. «Это максимальные цифры за всю историю существования предприятия», — говорилось в сообщении компании.
Однако рекордные темпы добычи ведут к уничтожению природного ландшафта и делают невыносимой жизнь людей в деревнях, находящихся недалеко от разреза. Облака угольной пыли накрывают жилые дома и не дают нормально дышать, постоянный поток самосвалов, вывозящих уголь, разбивает дороги.
Кроме того, добыча угля открытым способом непосредственно влияет на сейсмическую обстановку в окрестностях Новосибирска. Начиная с 2017 года сотрудники Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» фиксируют в Искитимском районе постоянный рост числа землетрясений магнитудой 2-3 балла.
По словам директора филиала геофизической службы РАН Александра Еманоа, причина техногенных землетрясений заключается в перемещении большого количества горных пород. «Они увозят уголь и забирают в отвалы породу — рядом с ямой растут горы. Создается искусственный рельеф. Давление перераспределяется, активизируются глубины, а затем энергия высвобождается», — объясняет эксперт.
Пока наиболее мощные подвижки почвы были зафиксированы в районе села Харино в сентябре 2020 года. Магнитуда достигала 4,1 балла. Александр Еманов подчеркивает — большое количество происходящих небольших подземных толчков неизбежно ведет к дальнему увеличению сейсмической активности и усилению мощности землетрясений в будущем. Насколько сильными могут стать землетрясения под Новосибирском через несколько лет, специалисты предсказать не берутся, но этот процесс неизбежен.
«Разрез Восточный» неоднократно штрафовали за многочисленные нарушения производственного процесса и вред, нанесенный экосистеме, однако размеры штрафов мизерны по сравнению с оборотом компании.
До лета 2022 года добычу антрацита в Новосибирской области контролировала компания «Сибантрацит», зарегистрированная на Кипре. Под контроль холдинга «ЭЛСИ» новосибирские угольные разрезы окончательно перешли летом 2022 года.
«Сибантрацит» и его прежний владелец Дмитрий Босов были тесно связаны с Новосибирской областью и ключевыми региональными чиновниками. Босов руководил попечительским советом ХК «Сибирь», команда щедро спонсировалась «Сибантарацитом».
В 2020 году капитал Босова оценивался в 1 миллиард 100 миллионов долларов, он занимал 86-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России. В мае 2020 года Босов покончил жизнь самоубийством. После череды судов, в которых его родственники и наследники делили имущество, основные активы бизнесмена перешли к «ЭЛСИ Холдингу».