Шойгу утвердил список болезней, с которыми нельзя служить в период мобилизации

В список включены такие состояния, как ВИЧ, гепатит B и C, активный туберкулез. Также в списке приведены другие препятствия, включая злокачественные новообразования, диабет I типа, психические расстройства от употребления психоактивных веществ и другие нарушения здоровья, например эпилепсия, инсульты, повреждения животных нервов, плохое зрение и отсутствие глазного яблока, проблемы с сердцем.