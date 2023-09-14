Шойгу утвердил список болезней, с которыми нельзя служить в период мобилизации

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Published Сегодня, 02:40
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Список заболеваний, при которых нельзя заключить контракт с Вооружёнными силами Российской Федерации в период мобилизации, был утвержден министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом говорится в документе, опубликованном на интернет-портале.
В список включены такие состояния, как ВИЧ, гепатит B и C, активный туберкулез. Также в списке приведены другие препятствия, включая злокачественные новообразования, диабет I типа, психические расстройства от употребления психоактивных веществ и другие нарушения здоровья, например эпилепсия, инсульты, повреждения животных нервов, плохое зрение и отсутствие глазного яблока, проблемы с сердцем.
Полный список: