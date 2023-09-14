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Вступить в ВС РФ не смогут люди с ВИЧ и тд

Шойгу утвердил список болезней, с которыми нельзя служить в период мобилизации

14 сентября 2023, 02:40
Фото: 1MI
Вступить в ВС РФ не смогут люди с ВИЧ и тд
Министр обороны Российской Федерации утвердил список заболеваний, при которых запрещается заключение контракта с Вооруженными силами в период мобилизации.

Список заболеваний, при которых нельзя заключить контракт с Вооружёнными силами Российской Федерации в период мобилизации, был утвержден министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом говорится в документе, опубликованном на интернет-портале.

В список включены такие состояния, как ВИЧ, гепатит B и C, активный туберкулез. Также в списке приведены другие препятствия, включая злокачественные новообразования, диабет I типа, психические расстройства от употребления психоактивных веществ и другие нарушения здоровья, например эпилепсия, инсульты, повреждения животных нервов, плохое зрение и отсутствие глазного яблока, проблемы с сердцем.

Полный список:

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Минобороны#Россия#Эмилия Губарева#Заболевания#ВС#Мобилизация
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