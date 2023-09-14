Снегопады и морозы: погода в Новосибирске обещает холодные сюрпризы в октябре

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В октябре в Новосибирске ожидается похолодание. Дневная температура может опуститься до -4 ℃, а ночная до -9 ℃. Прогнозы погодных сайтов показывают, что весь месяц небо будет облачным.
Согласно прогнозу сайта «Яндекс.Погода», дневные температуры будут выше 0 ℃ до 25 октября, а ночные — до 22 октября.
Сервис World Weather предсказывает, что дни в октябре будут теплыми, с температурой до +3 ℃, но ночами возможно похолодание до -1 ℃.
Прогноз сайта «Метеовести» сообщает, что первая половина октября станет достаточно теплой, с температурой до +16. Однако с 17 на 18 октября ожидается резкое похолодание, когда дневная температура понизится с +11 до 0 ℃. После этого дневные температуры будут постепенно опускаться. 29 октября ночью ожидается -9 ℃, а днем -4 ℃.