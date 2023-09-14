atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:00

Published Сегодня, 02:00

Modified Сегодня, 02:02

Updated Сегодня, 02:02

Холодно будет в октябре

Снегопады и морозы: погода в Новосибирске обещает холодные сюрпризы в октябре

14 сентября 2023, 02:00
Фото: 1MI
Холодно будет в октябре

В Новосибирске резко похолодает до -1 ℃ в октябре 2023

Согласно прогнозам, в октябре в Новосибирске будет холодно, с температурой до -9 ℃ и даже возможны снегопады.

В октябре в Новосибирске ожидается похолодание. Дневная температура может опуститься до -4 ℃, а ночная до -9 ℃. Прогнозы погодных сайтов показывают, что весь месяц небо будет облачным.

Согласно прогнозу сайта «Яндекс.Погода», дневные температуры будут выше 0 ℃ до 25 октября, а ночные — до 22 октября.

Сервис World Weather предсказывает, что дни в октябре будут теплыми, с температурой до +3 ℃, но ночами возможно похолодание до -1 ℃.

Прогноз сайта «Метеовести» сообщает, что первая половина октября станет достаточно теплой, с температурой до +16. Однако с 17 на 18 октября ожидается резкое похолодание, когда дневная температура понизится с +11 до 0 ℃. После этого дневные температуры будут постепенно опускаться. 29 октября ночью ожидается -9 ℃, а днем -4 ℃.

Заморозки в Новосибирской области: синоптики предупреждают о холоде до -2 ℃
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирская область в плену температурных перепадов: заморозки ворвались в регионВ Новосибирске агроном Шубина назвала последствия заморозков для урожая осенью 2023Зима не за горами: Вильфанд предупредил о сильных заморозках в Новосибирске
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Похолодание#Эмилия Губарева
Подпишитесь
«Гнать в три шеи»: заслуженный пилот раскритиковал действия экипажа под Убинкой
12 сентября, 08:59
Чудо под Убинкой: подробности аварийной посадки в поле самолета «Уральских авиалиний»
12 сентября, 05:55
Уход Анны Терешковой из мэрии на пост министра культуры обсуждают в кулуарах власти
Вчера, 06:55
Кому сегодня принадлежат легендарные заводы Новосибирска: фамилии владельцев
12 сентября, 02:59
ТОП-10 налогоплательщиков Новосибирской области названы ФНС
Вчера, 09:46
Совершайте покупки в сети АЗС «Газпромнефть» со скидкой 5% при оплате онлайн
Вчера, 03:00