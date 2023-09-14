Снегопады и морозы: погода в Новосибирске обещает холодные сюрпризы в октябре

Прогноз сайта «Метеовести» сообщает, что первая половина октября станет достаточно теплой, с температурой до +16. Однако с 17 на 18 октября ожидается резкое похолодание, когда дневная температура понизится с +11 до 0 ℃. После этого дневные температуры будут постепенно опускаться. 29 октября ночью ожидается -9 ℃, а днем -4 ℃.