У главы новосибирского Заксобрания Шимкива нашли часы — они могут стоить миллион

Как сообщает «НГС Новосибирск», часы могут быть похожи на швейцарское изделие компании Breitling из коллекции Chronomat. У них имеется особенный ремешок из стали с розовым золотом. Также часы можно использовать для занятий дайвингом, так как они выдерживают глубинное давление и водонепроницаемы.