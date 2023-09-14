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У председателя новосибирского Заксобрания могут быть дорогие часы

У главы новосибирского Заксобрания Шимкива нашли часы — они могут стоить миллион

14 сентября 2023, 06:58
Фото: Законодательное собрание Новосибирской области
У председателя новосибирского Заксобрания могут быть дорогие часы
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива часто появляется на публике в представительских часах. Они могут стоить весьма внушительную сумму.

Как сообщает «НГС Новосибирск», часы могут быть похожи на швейцарское изделие компании Breitling из коллекции Chronomat. У них имеется особенный ремешок из стали с розовым золотом. Также часы можно использовать для занятий дайвингом, так как они выдерживают глубинное давление и водонепроницаемы.

Стоить такая модель часов может 1,6 миллиона рублей. Ранее в налоговой декларации за 2021 год Андрей Шимкив указал доход в размере 1,5 миллиона рублей. Действительно ли политик приобрел данные часы или имело место случайное совпадение, неизвестно.

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#Политика#Новосибирск#Депутат Заксобрания#Александр Ляхов#Часы
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