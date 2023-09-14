У главы новосибирского Заксобрания Шимкива нашли часы — они могут стоить миллион

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Как сообщает «НГС Новосибирск», часы могут быть похожи на швейцарское изделие компании Breitling из коллекции Chronomat. У них имеется особенный ремешок из стали с розовым золотом. Также часы можно использовать для занятий дайвингом, так как они выдерживают глубинное давление и водонепроницаемы.
Стоить такая модель часов может 1,6 миллиона рублей. Ранее в налоговой декларации за 2021 год Андрей Шимкив указал доход в размере 1,5 миллиона рублей. Действительно ли политик приобрел данные часы или имело место случайное совпадение, неизвестно.