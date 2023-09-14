Вакцины не будет? Новосибирцам грозит дефицит прививок от коронавируса

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Как сообщает Сибкрай со ссылкой на министерство здравоохранения Новосибирской области, в 2023 году регион получил 19 800 доз антиковидной вакцины, которые к настоящему времени полностью израсходованы. При этом прививка от коронавируса пока не входит в перечень профилактических и проводимых по эпидемическим показателям.
Тем не менее, в министерстве уже направили соответствующий запрос в Роспотребнадзор. После ответа ведомства будет принято соответствующее решение о включении или отсутствии вакцинации от острой коронавирусной инфекции в календарь прививок на 2024 год.
По оперативным данным, за неделю с 4 по 10 сентября на территории России выявлено 7 688 случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 1 636 человек, 4 509 россиян выздоровело, десять умерло. В Новосибирской области за это же время выявлено 44 случая заражения коронавирусом, госпитализировано 11 человек, выздоровело 50 новосибирцев.