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Решение по вакцинации от COVID-19 пока не принято

Вакцины не будет? Новосибирцам грозит дефицит прививок от коронавируса

14 сентября 2023, 08:13
Фото: 1MI
Решение по вакцинации от COVID-19 пока не принято
После окончания пандемии острой коронавирусной инфекции регионы РФ получили право на самостоятельную политику проведения вакцинации от опасной болезни. При этом в Новосибирской области пока не определились с включением антиковидной вакцины в плановый календарь.

Как сообщает Сибкрай со ссылкой на министерство здравоохранения Новосибирской области, в 2023 году регион получил 19 800 доз антиковидной вакцины, которые к настоящему времени полностью израсходованы. При этом прививка от коронавируса пока не входит в перечень профилактических и проводимых по эпидемическим показателям.

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Тем не менее, в министерстве уже направили соответствующий запрос в Роспотребнадзор. После ответа ведомства будет принято соответствующее решение о включении или отсутствии вакцинации от острой коронавирусной инфекции в календарь прививок на 2024 год.

По оперативным данным, за неделю с 4 по 10 сентября на территории России выявлено 7 688 случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 1 636 человек, 4 509 россиян выздоровело, десять умерло. В Новосибирской области за это же время выявлено 44 случая заражения коронавирусом, госпитализировано 11 человек, выздоровело 50 новосибирцев.

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#Новосибирск#Вакцина#Вакцинация#Коронавирус#Здоровье#Минздрав#Александр Ляхов
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