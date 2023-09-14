Вакцины не будет? Новосибирцам грозит дефицит прививок от коронавируса

Как сообщает Сибкрай со ссылкой на министерство здравоохранения Новосибирской области, в 2023 году регион получил 19 800 доз антиковидной вакцины, которые к настоящему времени полностью израсходованы. При этом прививка от коронавируса пока не входит в перечень профилактических и проводимых по эпидемическим показателям.