atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:19

Published Сегодня, 02:19

Modified Сегодня, 02:21

Updated Сегодня, 02:21

Цвет цветов имеет значение

Значение цветов в свадебных букетах раскрыли в ЗАГСе Новосибирской области

14 сентября 2023, 02:19
Фото: 1MI
Цвет цветов имеет значение
В ЗАГСе Новосибирской области объяснили, что каждый цвет свадебного букета имеет свое значение, отражающее определенное настроение, включая страсть, дружбу, мир, нежность и роскошь.

В ЗАГСе Новосибирска рассказали о том, что символизируют свадебные цветы. Каждый цвет имеет свое значение и помогает передать настроение жениху и невесте.

Красные цветы символизируют страсть и сильные чувства, желтые — дружбу и оптимизм, которые должны присутствовать в супружеской жизни. Синие цветы ассоциируются с миром и спокойствием в семье, а розовые — с нежностью и добротой. Фиолетовые цветы олицетворяют роскошь, романтику и интригу.

Разноцветные букеты создают красивую композицию и отражают всю гамму чувств. Однако не всегда молодожены ориентируются на значение цветов. Часто выбор букета основан на общей концепции свадьбы или предпочтениях невесты.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Загс#Эмилия Губарева#Букет
Подпишитесь
Уход Анны Терешковой из мэрии на пост министра культуры обсуждают в кулуарах власти
Вчера, 06:55
Тещин язык, Бэтмен и Пентагон: проверьте, насколько вы знаете Новосибирск?
Сегодня, 02:19
ТОП-10 налогоплательщиков Новосибирской области названы ФНС
Вчера, 09:46
Снегопады и морозы: погода в Новосибирске обещает холодные сюрпризы в октябре
Сегодня, 02:00
Самые страшные авиакатастрофы и воздушные трагедии Новосибирской области
12 сентября, 09:24
Совершайте покупки в сети АЗС «Газпромнефть» со скидкой 5% при оплате онлайн
Вчера, 03:00