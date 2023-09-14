Значение цветов в свадебных букетах раскрыли в ЗАГСе Новосибирской области

Красные цветы символизируют страсть и сильные чувства, желтые — дружбу и оптимизм, которые должны присутствовать в супружеской жизни. Синие цветы ассоциируются с миром и спокойствием в семье, а розовые — с нежностью и добротой. Фиолетовые цветы олицетворяют роскошь, романтику и интригу.