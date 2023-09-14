Значение цветов в свадебных букетах раскрыли в ЗАГСе Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
Modified Сегодня, 02:21
Updated Сегодня, 02:21
В ЗАГСе Новосибирска рассказали о том, что символизируют свадебные цветы. Каждый цвет имеет свое значение и помогает передать настроение жениху и невесте.
Красные цветы символизируют страсть и сильные чувства, желтые — дружбу и оптимизм, которые должны присутствовать в супружеской жизни. Синие цветы ассоциируются с миром и спокойствием в семье, а розовые — с нежностью и добротой. Фиолетовые цветы олицетворяют роскошь, романтику и интригу.
Разноцветные букеты создают красивую композицию и отражают всю гамму чувств. Однако не всегда молодожены ориентируются на значение цветов. Часто выбор букета основан на общей концепции свадьбы или предпочтениях невесты.