Болельщицы «Амура» выиграли джерси «Сибири» после матча в Новосибирске

У другой победительницы возникла дилемма. Наталья пришла на игру поддержать команду «Амур», а выиграла футболку с символикой «Сибири». Она сказала: «Я болею за „Амур“, поэтому получить подарок с символикой соперников было очень неожиданно. Я, конечно, рада этому подарку, но буду размышлять о том, что с ним делать».