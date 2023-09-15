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Болельщицы выиграли символику клуба

Болельщицы «Амура» выиграли джерси «Сибири» после матча в Новосибирске

15 сентября 2023, 05:55
Фото: Пресс-служба телеканала ТНТ
Болельщицы выиграли символику клуба
Болельщица «Амура» получила джерси с автографами игроков «Сибири»; другая болельщица «Амура», которая пришла поддержать свою команду на матче, тоже выиграла джерси «Сибири» и теперь размышляет, что с ним делать. Подробнее рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ.

13 сентября на новой ледовой арене состоялся матч между хоккейными командами «Сибирь» и «Амур». По случаю старта нового сезона сериала «Иванько» ТНТ подарил болельщикам особые подарки. Двое счастливчиков, у которых были места с надписью телеканала, получили эксклюзивные футболки с автографами игроков «Сибири».

Одна из болельщиц рассказала: «Я болею за „Сибирь“, этот матч — моё первое посещение игры, и я в полном восторге. Я уже потеряла голос от криков. Меня привёл мой парень, и теперь я буду ходить на матчи постоянно. Получать подарки от ТНТ было очень неожиданно и приятно. Этот первый матч запомнится мне навсегда. Футболку я надену на следующий матч, она стала моей любимой. А сериал „Иванько“ я ещё не смотрела, но после такого выигрыша обязательно посмотрю!»

У другой победительницы возникла дилемма. Наталья пришла на игру поддержать команду «Амур», а выиграла футболку с символикой «Сибири». Она сказала: «Я болею за „Амур“, поэтому получить подарок с символикой соперников было очень неожиданно. Я, конечно, рада этому подарку, но буду размышлять о том, что с ним делать».

В холле также была установлена фотозона, где болельщики могли забивать шайбы и делать фотографии перед воротами. Они получали парковочные карточки с изображением главных героев сериала. Снеговик «Сибири» тоже не мог пропустить такое мероприятие и активно проводил время с жителями Новосибирска.

Напомним, что в этой игре победу одержала команда хабаровчан «Амур» со счетом 1:2 в серии буллитов.

Опубликовано расписание матчей ХК «Сибирь» в КХЛ на сентябрь-2023 домашних и выездных
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