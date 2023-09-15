Болельщицы «Амура» выиграли джерси «Сибири» после матча в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:58
13 сентября на новой ледовой арене состоялся матч между хоккейными командами «Сибирь» и «Амур». По случаю старта нового сезона сериала «Иванько» ТНТ подарил болельщикам особые подарки. Двое счастливчиков, у которых были места с надписью телеканала, получили эксклюзивные футболки с автографами игроков «Сибири».
Одна из болельщиц рассказала: «Я болею за „Сибирь“, этот матч — моё первое посещение игры, и я в полном восторге. Я уже потеряла голос от криков. Меня привёл мой парень, и теперь я буду ходить на матчи постоянно. Получать подарки от ТНТ было очень неожиданно и приятно. Этот первый матч запомнится мне навсегда. Футболку я надену на следующий матч, она стала моей любимой. А сериал „Иванько“ я ещё не смотрела, но после такого выигрыша обязательно посмотрю!»
У другой победительницы возникла дилемма. Наталья пришла на игру поддержать команду «Амур», а выиграла футболку с символикой «Сибири». Она сказала: «Я болею за „Амур“, поэтому получить подарок с символикой соперников было очень неожиданно. Я, конечно, рада этому подарку, но буду размышлять о том, что с ним делать».
В холле также была установлена фотозона, где болельщики могли забивать шайбы и делать фотографии перед воротами. Они получали парковочные карточки с изображением главных героев сериала. Снеговик «Сибири» тоже не мог пропустить такое мероприятие и активно проводил время с жителями Новосибирска.
Напомним, что в этой игре победу одержала команда хабаровчан «Амур» со счетом 1:2 в серии буллитов.