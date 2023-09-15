Больше выгоды при покупке кофе, бургеров и хот-догов

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Каждая шестая чашка кофе, бургер или хот-дог будут бесплатными до конца года после регистрации на странице акции в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть», которое доступно для iOS и для Android в магазинах Huawei AppGallery и RuStore, а также Samsung Galaxy Store.
Акционные покупки должны быть оплачены автовладельцами без использования бонусов программы лояльности «Нам по пути».
С более подробными условиями акций можно ознакомиться по ссылке.
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Сеть АЗС «Газпромнефть»