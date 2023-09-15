Частный дом вспыхнул в Марусино под Новосибирском — поднялся столб дыма

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
В селе Марусино, что находится под Новосибирском, возник пожар в частном доме на улице Васнецова. Об этом информировали в Telegram-канале «АСТ-54 black» 15 сентября.
Один из свидетелей сообщил, что огонь полностью охватил здание. Но благодаря оперативным действиям пожарных, пожар удалось быстро локализовать.
По данным пресс-службы регионального МЧС, к моменту прибытия спасателей огонь уже охватил здание и некоторые постройки на территории двора. Соседи говорят, что владельцев дома на месте не было во время происшествия. К счастью, никто не пострадал. Причины возгорания будут выяснены специалистами.