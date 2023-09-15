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Пострадавших нет

Частный дом вспыхнул в Марусино под Новосибирском — поднялся столб дыма

15 сентября 2023, 03:05
Фото: АСТ-54/ВК
Пострадавших нет

Частный дом загорелся в Марусино в пригороде Новосибирска

В Марусино под Новосибирском загорелся частный дом; огонь был полностью локализован пожарными.

В селе Марусино, что находится под Новосибирском, возник пожар в частном доме на улице Васнецова. Об этом информировали в Telegram-канале «АСТ-54 black» 15 сентября.

Один из свидетелей сообщил, что огонь полностью охватил здание. Но благодаря оперативным действиям пожарных, пожар удалось быстро локализовать.

По данным пресс-службы регионального МЧС, к моменту прибытия спасателей огонь уже охватил здание и некоторые постройки на территории двора. Соседи говорят, что владельцев дома на месте не было во время происшествия. К счастью, никто не пострадал. Причины возгорания будут выяснены специалистами.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар#МЧС#Эмилия Губарева
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