Частный дом вспыхнул в Марусино под Новосибирском — поднялся столб дыма

По данным пресс-службы регионального МЧС, к моменту прибытия спасателей огонь уже охватил здание и некоторые постройки на территории двора. Соседи говорят, что владельцев дома на месте не было во время происшествия. К счастью, никто не пострадал. Причины возгорания будут выяснены специалистами.