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Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Дама из Новосибирска начала продавать фото своих ног

Дама из Новосибирска начала продавать фото своих ног

15 сентября 2023, 12:37
Фото: 1MI
Жительница Новосибирска выставила на продажу фото своих ступней на сайте бесплатных объявлений. За снимки она желает получать от 500 рублей.

Ушлая дама решила подзаработать на футфетишистах. Она подумала, что ее ноги не хуже, чем у Марго Робби, которой после фильма «Барби» предлагали за подобные фото 30 млн рублей.

Сибирячка продает снимки своих ног без педикюра и обуви — она за эстетику и естественность. Каждое фото по 500 рублей.

«Фотографии не подразумевают ничего пошлого. Просто красивые, эстетичные ножки. Идея пришла мне в голову спонтанно, просто узнала, что на это есть спрос», — рассказала автор объявления.

Также девушка отметила, что за доплату может накрасить ногти на ногах, либо надеть на них украшения.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Фото#Продажа#Объявления
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