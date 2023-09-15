Дама из Новосибирска начала продавать фото своих ног

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Ушлая дама решила подзаработать на футфетишистах. Она подумала, что ее ноги не хуже, чем у Марго Робби, которой после фильма «Барби» предлагали за подобные фото 30 млн рублей.
Сибирячка продает снимки своих ног без педикюра и обуви — она за эстетику и естественность. Каждое фото по 500 рублей.
«Фотографии не подразумевают ничего пошлого. Просто красивые, эстетичные ножки. Идея пришла мне в голову спонтанно, просто узнала, что на это есть спрос», — рассказала автор объявления.
Также девушка отметила, что за доплату может накрасить ногти на ногах, либо надеть на них украшения.