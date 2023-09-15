Экс-губернатор Новосибирской области Толоконский высказался о втором сроке Травникова

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
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Updated Сегодня, 05:25
15 сентября в государственном концертном зале имени Каца проходит торжественная инаугурация Андрея Травникова. На мероприятии собрались приглашённые гости, в том числе бывший губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский. Он пожелал своему преемнику удачного второго срока.
«Я думаю. Хоть на первом, хоть на втором сроке очень важно не упускать ни на какое время видение будущего, видение перспектив. Задача власти — уметь подниматься над текущими событиями, обстоятельствами, задачами, и решать их на длительную перспективу. Это для губернатора большого региона очень-очень важно. Понятно, что в первый срок много погружения, знакомства, постановки задач. Второй срок должен быть уже уверенным движением вперёд, вверх. Причём планировать это надо не на 2, 3 года, а на 15-20 лет вперёд», — поделился своими мыслями Виктор Толоконский в разговоре с Atas.Info.
Он отметил, что каждый период особенный по-своему. Сейчас в регионе и стране не мало сложностей, требующих срочного решения.
«Время мы не выбираем, время нас выбирает. И оно всегда непростое, оно всегда своё», — отметил экс-губернатор.