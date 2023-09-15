atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Инаугурация Андрея Травникова проходит в филармонии

Экс-губернатор Новосибирской области Толоконский высказался о втором сроке Травникова

15 сентября 2023, 05:23
Фото: ДмитрийТростников / atas.info
Инаугурация Андрея Травникова проходит в филармонии
Бывший глава региона Виктор Толоконский прибыл на инаугурацию переизбранного на второй срок Андрея Травникова. Перед церемонией он прокомментировал повторное избрание преемника.

15 сентября в государственном концертном зале имени Каца проходит торжественная инаугурация Андрея Травникова. На мероприятии собрались приглашённые гости, в том числе бывший губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский. Он пожелал своему преемнику удачного второго срока.

«Я думаю. Хоть на первом, хоть на втором сроке очень важно не упускать ни на какое время видение будущего, видение перспектив. Задача власти — уметь подниматься над текущими событиями, обстоятельствами, задачами, и решать их на длительную перспективу. Это для губернатора большого региона очень-очень важно. Понятно, что в первый срок много погружения, знакомства, постановки задач. Второй срок должен быть уже уверенным движением вперёд, вверх. Причём планировать это надо не на 2, 3 года, а на 15-20 лет вперёд», — поделился своими мыслями Виктор Толоконский в разговоре с Atas.Info.

Он отметил, что каждый период особенный по-своему. Сейчас в регионе и стране не мало сложностей, требующих срочного решения.

«Время мы не выбираем, время нас выбирает. И оно всегда непростое, оно всегда своё», — отметил экс-губернатор.
Читайте также:
Какие первые слова сказал Травников, после победы на выборах губернатора НСО
Читайте также:
Экс-губернатор НСО Толоконский сравнил пробки в Новосибирске, Красноярске и Омске
#Политика#Эксклюзив#Новосибирск#Новосибирская область#Выборы#Губернатор#Андрей Травников#Голосование#Виктор Толоконский#Алина Гурицкая#Выборы губернатора Новосибирской области 2023#Инаугурация
Подпишитесь
Налогоплательщик №1 Новосибирской области — какой вред он приносит
Вчера, 03:40
У главы новосибирского Заксобрания Шимкива нашли часы — они могут стоить миллион
Вчера, 06:58
«Русская рулетка»: Летать на самолетах становится смертельно опасно
Вчера, 09:12
Тещин язык, Бэтмен и Пентагон: проверьте, насколько вы знаете Новосибирск?
Вчера, 02:19
«Это же Михалков!»: знаменитого режиссера нашли на картине Сурикова в Новосибирске
Вчера, 06:10
«Нам нужен секс»: коуч Сатья Дас поведал новосибирцам об отношениях мужчины и женщины
Вчера, 13:32