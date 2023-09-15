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Пробки - постоянная проблема Новосибирска

Экс-губернатор НСО Толоконский сравнил пробки в Новосибирске, Красноярске и Омске

15 сентября 2023, 04:15
Фото: atas.info
Пробки - постоянная проблема Новосибирска
Виктор Толоконский, бывший глава Новосибирской области и Красноярского края, высказал свое мнение о пробках в двух крупных сибирских городах.

По словам экс-главы региона, проблема автомобильных заторов менее остра в Новосибирске по сравнению с Красноярском и Омском. Он объяснил это тем, что Новосибирск является более молодым городом. Улицы здесь значительно шире, чем в Красноярске или Омске.

Толоконский считает, что для решения проблемы пробок в Новосибирске не хватает двухуровневых развязок. Он предложил построить такую развязку с кольцом на перекрестке улиц Ипподромская, Военная и Кропоткина, которая могла бы заменить светофоры.

Также он отметил проблему пробок на выезде с Плющихинского жилмассива. Однако решение этой проблемы запланировано только к 2026 году.

Виктор Толоконский убежден, что в связи с тем, что население Новосибирска ежегодно увеличивается на 20-25 тысяч человек, все современные проекты должны быть разработаны с учетом населения в 2 миллиона человек и более.

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