Экс-губернатор НСО Толоконский сравнил пробки в Новосибирске, Красноярске и Омске

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
По словам экс-главы региона, проблема автомобильных заторов менее остра в Новосибирске по сравнению с Красноярском и Омском. Он объяснил это тем, что Новосибирск является более молодым городом. Улицы здесь значительно шире, чем в Красноярске или Омске.
Толоконский считает, что для решения проблемы пробок в Новосибирске не хватает двухуровневых развязок. Он предложил построить такую развязку с кольцом на перекрестке улиц Ипподромская, Военная и Кропоткина, которая могла бы заменить светофоры.
Также он отметил проблему пробок на выезде с Плющихинского жилмассива. Однако решение этой проблемы запланировано только к 2026 году.
Виктор Толоконский убежден, что в связи с тем, что население Новосибирска ежегодно увеличивается на 20-25 тысяч человек, все современные проекты должны быть разработаны с учетом населения в 2 миллиона человек и более.