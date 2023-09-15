Экс-губернатор НСО Толоконский сравнил пробки в Новосибирске, Красноярске и Омске

По словам экс-главы региона, проблема автомобильных заторов менее остра в Новосибирске по сравнению с Красноярском и Омском. Он объяснил это тем, что Новосибирск является более молодым городом. Улицы здесь значительно шире, чем в Красноярске или Омске.