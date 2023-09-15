ФОМС и фонд «Защитники Отечества» заключили соглашение о помощи ветеранам СВО

«Мы понимаем, что в будущем обращений от ветеранов будет становиться все больше. Поэтому команда фонда должна быть готова регулярно расширять возможности для оказания медицинской помощи и совершенствовать систему реабилитации, при этом не забывая о человеческих ценностях и живом общении. Этому принципу мы следуем и будем продолжать следовать в работе фонда, чтобы окружить подопечных вниманием и заботой», — сообщила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.