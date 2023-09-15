ФОМС и фонд «Защитники Отечества» заключили соглашение о помощи ветеранам СВО

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
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Updated Сегодня, 08:14
Как отмечается, данное соглашение станет частью системы обязательного медицинского страхования для ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, и членов их семей. Об этом пишет regnum.ru.
Настоящий документ послужит основой для создания и заключения региональных соглашений между территориальными фондами ОМС и филиалами фонда «Защитники Отечества».
Федеральный фонд ОМС готов не только оказывать помощь в обеспечении доступности медицинских услуг, но и координировать процесс лечения и реабилитации, чтобы демобилизованные могли вернуться к привычной жизни, заявил председатель Фонда ОМС Илья Баланин.
Как подчеркнул глава ФОМС, именно медицинская реабилитация стала приоритетом программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на текущий год и на плановые периоды 2024 и 2025 годов. В рамках реабилитационных мероприятий в 2023 году для застрахованных в системе ОМС предусмотрено 983,8 тысячи случаев госпитализации в круглосуточные стационары, в том числе 200 тыс. — для участников СВО. Еще запланировано 60 тысяч случаев госпитализации в федеральные медицинские организации.
«Мы понимаем, что в будущем обращений от ветеранов будет становиться все больше. Поэтому команда фонда должна быть готова регулярно расширять возможности для оказания медицинской помощи и совершенствовать систему реабилитации, при этом не забывая о человеческих ценностях и живом общении. Этому принципу мы следуем и будем продолжать следовать в работе фонда, чтобы окружить подопечных вниманием и заботой», — сообщила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Примечательно, что, согласно Федеральному закону № 326-ФЗ, военнослужащие и лица, приравненные к ним, не могут обращаться за медицинской помощью в рамках системы ОМС. Это означает, что медицинская реабилитация за счет средств ОМС возможна только для демобилизованных участников СВО, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования.