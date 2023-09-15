Коллапс с толпами пассажиров в троллейбусе № 29 прокомментировала мэрия Новосибирска

7 сентября в социальных сетях появились фотографии переполненного салона троллейбуса. Водитель не мог закрыть двери из-за большого наплыва пассажиров. По информации НГС, полученной от пресс-службы администрации, причиной такой ситуации стали технические неполадки, из-за которых некоторые троллейбусы временно были сняты с линии.