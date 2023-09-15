Коллапс с толпами пассажиров в троллейбусе № 29 прокомментировала мэрия Новосибирска

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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В администрации города прокомментировали ситуацию с переполнением в новом троллейбусе № 29 в Новосибирске. Этот маршрут был запущен в начале сентября.
7 сентября в социальных сетях появились фотографии переполненного салона троллейбуса. Водитель не мог закрыть двери из-за большого наплыва пассажиров. По информации НГС, полученной от пресс-службы администрации, причиной такой ситуации стали технические неполадки, из-за которых некоторые троллейбусы временно были сняты с линии.
Недостаток троллейбусов привел к увеличению интервалов между прибытием транспорта и высокой загрузке троллейбусов. В настоящее время количество транспортных средств на данном маршруте увеличили до 24 штук. Работа маршрута находится под особым контролем ЦУГАЭТ.