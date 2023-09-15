Матери вернули похищенную дочь в Новосибирске спустя 1,5 года

Ранее родители развелись. Мать согласилась на то, чтобы отец виделся с дочерью. Однако во время одной из таких встреч отец украл 8-летнюю девочку и скрылся. После этого мать не могла найти мужчину и связаться с ним и дочкой в течение полутора лет.