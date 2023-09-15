Матери вернули похищенную дочь в Новосибирске спустя 1,5 года

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Ранее родители развелись. Мать согласилась на то, чтобы отец виделся с дочерью. Однако во время одной из таких встреч отец украл 8-летнюю девочку и скрылся. После этого мать не могла найти мужчину и связаться с ним и дочкой в течение полутора лет.
Обеспокоенная женщина обратилась в суд. В августе текущего года был объявлен розыск отца с дочерью. Благодаря оперативным мерам удалось определить точное местонахождение семьи. На место происшествия отправились приставы, сотрудники спецназа и работники службы опеки.
Правоохранители подстерегали отца с дочерью около трех часов на улице, в надежде, что они выйдут на прогулку. Однако никто из них не появился. Затем полицейские решили проникнуть в квартиру нарушителя под предлогом помощи соседу.
«В комнатах было много разбросанных вещей, грязно. Мужчина ходил по квартире в сапогах. Должник сопротивлялся и не желал подписывать документы», — вспоминают приставы.
Однако всё закончилось благополучно — мужчина подписал необходимые документы относительно ребенка, и дочь была возвращена матери.