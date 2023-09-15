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Нептун будет виден с Земли

Нептун окажется в противостоянии с Солнцем — когда новосибирцам готовить телескопы

15 сентября 2023, 06:45
Фото: Justin Cowart / wikipedia.org
Нептун будет виден с Земли
19 числа произойдет уникальное астрономическое событие — планета Нептун окажется на одной линии с Солнцем. Благодаря этому ее можно будет наблюдать с Земли. Однако для этого понадобится телескоп.
«В период, когда наша планета окажется на одной линии между Солнцем и Нептуном, большая часть отраженного Нептуном света в сторону светила оказывается доступной для наблюдателя, что в сочетании с минимальным расстоянием между Землей и Нептуном в этот период, делает эту планету наиболее яркой в году. Однако этого будет недостаточно для наблюдения невооруженным глазом. Нужно воспользоваться хотя бы самым простым телескопом», — рассказал сотрудник Новосибирского планетария Олег Кашин корреспонденту Atas.info.
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Астрономы называют подобное явление «противостоянием» или «нахождением в оппозиции» к Солнцу. При этом Нептун является самой удаленной планетой Солнечной системы. Солнечный свет доходит до него четыре часа, а сам космический объект находится в 30 раз дольше от звезды. Полный оборот вокруг Солнца Нептун совершает за 165 земных лет.

Поэтому романтикам и знатокам звезд стоит посмотреть это явление, происходящее раз в год. В настоящее время Нептун находится в созвездии Рыб на границе с созвездием Водолея. Для того, чтобы легче обнаружить «невидимый» Нептун и направить на него телескоп, можно воспользоваться электронной картой звездного неба, установленной на смартфон.

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Однако, если по каким-то причинам понаблюдать за Нептуном не удалось, не стоит отчаиваться. Расстояние между Нептуном и Землей будет увеличиваться постепенно и новосибирцы еще увидят в небе загадочный шарик фиалкового цвета.

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#Новосибирск#Космос#Астрономия#Александр Ляхов#Планета
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