Нептун окажется в противостоянии с Солнцем — когда новосибирцам готовить телескопы

Поэтому романтикам и знатокам звезд стоит посмотреть это явление, происходящее раз в год. В настоящее время Нептун находится в созвездии Рыб на границе с созвездием Водолея. Для того, чтобы легче обнаружить «невидимый» Нептун и направить на него телескоп, можно воспользоваться электронной картой звездного неба, установленной на смартфон.