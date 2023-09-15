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После осеннего равноденствия долгота светового дня уменьшится

Осеннее равноденствие 2023: когда в Новосибирске стемнеет

15 сентября 2023, 07:14
Фото: 1MI
После осеннего равноденствия долгота светового дня уменьшится
В сентябре состоится одно из самых важных событий астрономического календаря — осеннее равноденствие (солнцестояние). В этом году оно наступит в конце сентября.
«День осеннего равноденствия или завершение астрономического лета. После него долгота светового дня станет меньше двенадцати часов. В этом году событие выпадает на 23 сентября, около 14 часов по новосибирскому времени. В этот день Солнце взойдет строго на востоке, а зайдет строго на западе», — рассказал сотрудник Новосибирского планетария Олег Кашин корреспонденту Atas.info.
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Строго астрономически в этот день центр Солнечного диска в его видимом движении по небесной сфере пересечет небесный экватор, направляясь в Южное полушарие. Однако визуально 23 сентября будет обычным днем и в небе не ожидается масштабных явлений. Тем не менее, осеннее равноденствие всегда считалось особой датой и наделялось духовным смыслом.

«Возможно, в этом есть пример для всех нас. Если мы научимся быть внимательными к окружающему нас миру, обнаруживать и понимать то, что на первый взгляд не видно, то этот мир станет еще интересней!», — посоветовал Олег Кашин.
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#Новосибирск#Осень#Космос#Календарь#Астрономия#Александр Ляхов#Равноденствие
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