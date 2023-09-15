Осеннее равноденствие 2023: когда в Новосибирске стемнеет

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
«День осеннего равноденствия или завершение астрономического лета. После него долгота светового дня станет меньше двенадцати часов. В этом году событие выпадает на 23 сентября, около 14 часов по новосибирскому времени. В этот день Солнце взойдет строго на востоке, а зайдет строго на западе», — рассказал сотрудник Новосибирского планетария Олег Кашин корреспонденту Atas.info.
Строго астрономически в этот день центр Солнечного диска в его видимом движении по небесной сфере пересечет небесный экватор, направляясь в Южное полушарие. Однако визуально 23 сентября будет обычным днем и в небе не ожидается масштабных явлений. Тем не менее, осеннее равноденствие всегда считалось особой датой и наделялось духовным смыслом.
«Возможно, в этом есть пример для всех нас. Если мы научимся быть внимательными к окружающему нас миру, обнаруживать и понимать то, что на первый взгляд не видно, то этот мир станет еще интересней!», — посоветовал Олег Кашин.