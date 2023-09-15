Осеннее равноденствие 2023: когда в Новосибирске стемнеет

Строго астрономически в этот день центр Солнечного диска в его видимом движении по небесной сфере пересечет небесный экватор, направляясь в Южное полушарие. Однако визуально 23 сентября будет обычным днем и в небе не ожидается масштабных явлений. Тем не менее, осеннее равноденствие всегда считалось особой датой и наделялось духовным смыслом.