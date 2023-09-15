atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Инаугурация губернатора состоялась 15 сентября

Патриарх Кирилл поздравил губернатора Новосибирской области Травникова с победой

15 сентября 2023, 05:44
Фото: ОТС LIVE
Инаугурация губернатора состоялась 15 сентября
Пожелания от патриарха московского и всея Руси передал митрополит новосибирский и бердский Никодим. Поздравления он передал во время инаугурации губернатора 15 сентября.

Инаугурация главы региона Андрея Травникова проходит 15 сентября в концертном зале филармонии имени Каца. Со вторым сроком губернатора поздравляют высокопоставленные люди.

«Чем больше трудов, тем больше ответственности. Тем меньше порой вы будете уделять сил и заботы своему семейству, может быть, своему здоровью. Но эта жертва необходима во благо других», — отметил митрополит новосибирский и бердский Никодим.

Он также передал поздравления от патриарха Кирилла.

«Свои поздравления передаёт святейший патриарх московский и всея руси Кирилл. Позвольте пожелать вам крепости душевных и телесных сил в вашем нелегком служении на благо Новосибирской области, на благо людей, на благо нашего Отечества. Да хранит и благословит вас Господь», — заключил митрополит Никодим.

Напомним, в ходе выборов, которые прошли 8–10 сентября 2023 года, Андрей Травников одержал победу, набрав 75,72% голосов. Это будет второй срок работы Травникова на посту избранного губернатора региона.

Читайте также:
В Новосибирске началась инаугурация губернатора Травникова: прямая трансляция
Читайте также:
Экс-губернатор Новосибирской области Толоконский высказался о втором сроке Травникова
#Новосибирск#Новосибирская область#Выборы#Губернатор#Голосование#Алина Гурицкая#Выборы губернатора Новосибирской области 2023#Инаугурация
Подпишитесь
Налогоплательщик №1 Новосибирской области — какой вред он приносит
Вчера, 03:40
У главы новосибирского Заксобрания Шимкива нашли часы — они могут стоить миллион
Вчера, 06:58
«Русская рулетка»: Летать на самолетах становится смертельно опасно
Вчера, 09:12
Тещин язык, Бэтмен и Пентагон: проверьте, насколько вы знаете Новосибирск?
Вчера, 02:19
«Это же Михалков!»: знаменитого режиссера нашли на картине Сурикова в Новосибирске
Вчера, 06:10
«Нам нужен секс»: коуч Сатья Дас поведал новосибирцам об отношениях мужчины и женщины
Вчера, 13:32