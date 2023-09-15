Патриарх Кирилл поздравил губернатора Новосибирской области Травникова с победой

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Инаугурация главы региона Андрея Травникова проходит 15 сентября в концертном зале филармонии имени Каца. Со вторым сроком губернатора поздравляют высокопоставленные люди.
«Чем больше трудов, тем больше ответственности. Тем меньше порой вы будете уделять сил и заботы своему семейству, может быть, своему здоровью. Но эта жертва необходима во благо других», — отметил митрополит новосибирский и бердский Никодим.
Он также передал поздравления от патриарха Кирилла.
«Свои поздравления передаёт святейший патриарх московский и всея руси Кирилл. Позвольте пожелать вам крепости душевных и телесных сил в вашем нелегком служении на благо Новосибирской области, на благо людей, на благо нашего Отечества. Да хранит и благословит вас Господь», — заключил митрополит Никодим.
Напомним, в ходе выборов, которые прошли 8–10 сентября 2023 года, Андрей Травников одержал победу, набрав 75,72% голосов. Это будет второй срок работы Травникова на посту избранного губернатора региона.