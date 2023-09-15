Правительство Новосибирской области ушло в отставку 15 сентября 2023

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
По закону, после выборов все министры правительства автоматически подают в отставку. В регионе сформируют новое правительство в течение месяца. А пока работа продолжится в прежнем режиме.
Скоро появится официальное постановление.
Пока неизвестно, поменяет ли Андрей Травников некоторых министров, которые сейчас на постах. Ведь иногда это может быть полезным для региона. Так, например, считает экс-губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский.
«Самое разумное — это обновление, которое не теряет преемственности, традиции, а добавляет новый взгляд, новую энергию командной работе. Я бы в таком случае обращал бы внимание на какие-то точечные усиления, привлечения новых людей, с новыми взглядами. Когда такого нет, возникает стагнация», — высказался Толоконский в разговоре с Atas.info.
Напомним, новосибирцы на выборах губернатора переизбрали на второй срок Андрея Травникова. Торжественная инаугурация состоялась в пятницу, 15 сентября в большом зале филармонии.