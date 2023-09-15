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Правительство Новосибирской области ушло в отставку

Правительство Новосибирской области ушло в отставку 15 сентября 2023

15 сентября 2023, 09:21
Фото: Правительство Новосибирской области
Правительство Новосибирской области ушло в отставку
Губернатор Новосибирской области отправил в отставку правительство региона 15 сентября 2023 года. Это решение было принято в рамках федерального законодательства.

По закону, после выборов все министры правительства автоматически подают в отставку. В регионе сформируют новое правительство в течение месяца. А пока работа продолжится в прежнем режиме.

Скоро появится официальное постановление.

Пока неизвестно, поменяет ли Андрей Травников некоторых министров, которые сейчас на постах. Ведь иногда это может быть полезным для региона. Так, например, считает экс-губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский.

«Самое разумное — это обновление, которое не теряет преемственности, традиции, а добавляет новый взгляд, новую энергию командной работе. Я бы в таком случае обращал бы внимание на какие-то точечные усиления, привлечения новых людей, с новыми взглядами. Когда такого нет, возникает стагнация», — высказался Толоконский в разговоре с Atas.info.

Напомним, новосибирцы на выборах губернатора переизбрали на второй срок Андрея Травникова. Торжественная инаугурация состоялась в пятницу, 15 сентября в большом зале филармонии.

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#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Правительство#Губернатор
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