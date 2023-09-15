Сенатором от Новосибирской области вновь стал экс-губернатор Городецкий

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Решением губернатора Новосибирской области Андрея Травникова представителем региона в Совете Федерации назначен Владимир Городецкий.
«Постановляю наделить полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от правительства Новосибирской области Городецкого Владимира Филипповича», — указано в постановлении.
Стоит напомнить, что Андрей Травников официально представил кандидатуры сенаторов от региона в июле 2023 года. Одним из кандидатов был предложен Владимир Городецкий, занимающий пост с 1 октября 2018 года. Также членом Совфеда могли стать главный инфекционист Лариса Позднякова, либо вице-премьер Заксобрания Андрей Панферов.
Владимир Городецкий досрочно ушел с поста губернатора Новосибирской области в октябре 2017 года. Временно исполняющим обязанности главы региона стал Андрей Травников, выигравший выборы 9 сентября 2018 года. Тогда за него проголосовали 64,52% процента избирателей.
По итогам Единого дня голосования с 8 по 10 сентября нынешнего года Андрей Травников вновь был избран губернатором, доверие ему оказали 75,72% новосибирцев. 15 сентября глава региона официально вступил в должность.