Сенатором от Новосибирской области вновь стал экс-губернатор Городецкий

Стоит напомнить, что Андрей Травников официально представил кандидатуры сенаторов от региона в июле 2023 года. Одним из кандидатов был предложен Владимир Городецкий, занимающий пост с 1 октября 2018 года. Также членом Совфеда могли стать главный инфекционист Лариса Позднякова, либо вице-премьер Заксобрания Андрей Панферов.