Топ-5 худших школ Новосибирска — народный антирейтинг

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Published Сегодня, 02:47
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Родители и ученики тоже ставят оценки школам и преподавателям — на Яндекс.Картах можно поставить от одной до пяти звезд. В Новосибирске нет школ-двоечниц, зато есть несколько школ, которые перебиваются с «двойки» на «тройку» — чаще всего им ставят «неуд», и редкие отзывы с пятью звездами ситуацию не спасают.
Самый низкий рейтинг — 2,5 балла у школы №52. Эта небольшая постройка, где учатся чуть более 500 детей, — одна из старейших школ Новосибирска. Она была основана в 1936 году, и в 1951 году переехала по адресу ул. Воинская, 3, где находится и сейчас.
«Эту школу я не советую никому, ну или тому кто хочет научиться пить или курить добро пожаловать, для этого эта школа хорошо приспособлена, знаю по своему личному опыту», — пишет на сервисе Flamp бывший ученик.
Жительница Новосибирска Вера Терехова подтверждает эту мысль: «В туалетах курят, матерятся. Школа разваливается. Учителя не могут найти подход к детям!».
Родители ругают учителей школы №52 и хвалят столовую:
«Если вы решили отдать вашего сына или дочь в 52-ю школу — подумайте хорошо заранее. Тут просто ужасающие условия. Дети никому не нужны, им просто дают материал, порой, даже не проверяя — а открывали ли они вообще книги. Контроля никакого. Единственное хорошее исключение, которое только доказывает правило — это работа столовой. Вот с едой согласна — тут нет никаких проблем, все вкусно, разнообразно и не так и дорого выходит. Да и сама пища здоровая из натуральных продуктов. Быть может, чтобы изменить ситуацию, нужно в преподаватели идти поварам?»
Если посмотреть на хорошие отзывы про школу — большинство из них посвящены отдельным учителям. Директором школы с 2008 года является Константин Мазин.
Школа №73 на ул. Котовского, 16 в Ленинском районе Новосибирска набрала 2,8 балла на Яндекс.Картах, всего о школе оставили 27 отзывов. Если в других школах чаще среди недостатков называют старое здание или плохой ремонт, но поддерживают учителей, то тут в отзывах досталось всем:
«У директорши случается triggered, когда она видит девочек в штанах/брюках. Говорит, что в таком виде они собираются крутиться на шестах. Есть очень принципиальные учителя, которые убивают любую мотивацию к учебе», — пишет Валентина Д.
«Раздевалок на физру у школьников нет. Девочки переодеваются за ширмой в гардеробе, а мальчики в коморке 2×2, в которой еще находится учитель по физре», — гласит отзыв 2019 года.
Возможно, сейчас в школе что-то изменилось в лучшую сторону, потому что отзывы 2022 года уже более положительные. А у начальной школы №73 на Котовского, 19 и вовсе по отзывам твердая «четверка». Директором школы уже более 20 лет является Галина Долгих.
Столь низкий балл набрала одна из школ в центре Новосибирска за театром «Глобус» — Школа №29 с углубленным изучением истории и обществознания. Причем даже 2,9 балла — завышенная оценка, так как некоторые отзывы негативные по содержанию имеют оценку в 5 звезд. Например, знаток города второго уровня оценил школу на «пять» и написал:
«Мужской туалет Просто ТОП. Двери пацаны сносят каждый день. А в женском вообще в последней кабинке нет двери. Рекомендую».
Негативный отзыв также оставил Дмитрий Рыбак: «Персонал отвратительный. Постоянные поборы по 5 000 рублей, как будто у школы совсем денег нет. Недавно ученика и его отца всем классом унизили за то, что те деньги не сдавали. Директору плевать было, видимо, такой же. Если у Вас нет каждый месяц лишних 20 000 рублей, можете туда и не идти. Уйдете с псих. травмами и сами, и ребенка такого же заберете. Учителя бред объясняют, на улице бездомный лучше ведет».
Из хорошего — в отзывах хвалят учителя русского языка и литературы, но остальные учителя не удостоились положительных отзывов, более того, новосибирцы ругают авторские программы по отдельным предметам. Директор образовательного учреждения с 2008 года — Галина Белобородова.
Школа №87 на ул. Доватора 33/4 в Волочаевском жилмассиве Дзержинского района, как и предыдущая школа в рейтинге, набрала 2,9 балла — это среднее среди 228 оценок на Яндекс.Картах.
Как написала Ася И., поколения детей ненавидят эту школу: «Что мои родители учась в этой школе её ненавидели, что я училась и ненавидела эту школу. За десятилетия нечего не изменилось. Как унижали детей учителя, так и унижают. Помню сдавали мы деньги на новую лестницу которую обещали заменить развалившуюся рядом со школой. Нечего не заменили, и как оказалось ещё родители моих родителей сдавали деньги на эту лестницу при другом директоре. Слько школ сменила в детстве, эта была наихудшая». Отзыв оставлен в 2020 году.
Спустя три года, по оценкам пользователей, ничего не поменялось:
«Учился в этой школе до 6 класса. В школе все убито, в столовой кормят не вкусно, Учителя хамят, из гардероба постоянно все воруют. Не рекомендую Эту школу».
В то же время, в последнем отзыве, написанном уже в этом учебном году, появляется позитивная оценка. Пользователь Михаил пишет, что еда в столовой вкусная и отмечает хорошую работу отдельных учителей — Марии Романовной, Натальи Аркадьевной, Ирины Васаковны, Дениса Юрьевича. В 2010 году директором школы стала Вера Голикова.
Этот рейтинг не мог обойтись без школы в Восточном МЖК — школа №194 на ул. Лазурная, 10/1 набрала 3 звезды по отзывам на Яндекс.Картах. Отзывов оставлено всего 30, однако оценки школе поставили 154 человека.
«Закончил школу несколько лет назад. Хочется сказать, что ужасней не видел. Вся обваливается, денег на ремонт нет, в столовой отрава из отходов. Тараканы сидят прям на тетрадках. Учителя злые, обиженные жизнью», — пишет бывший ученик школы.
Основная проблема таких школ — переполненность и большое количество детей, для которых русский язык не является родным. Поэтому и появляются такие отзывы: «У меня вопрос. А в эту школу русскоязычных детей принимают? Или это среднеазиатский лицей. Столько отзывов положительных это явно не обычная средняя школа. Главное что бы учителя там не забыли родной язык».
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