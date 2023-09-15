Топ-5 худших школ Новосибирска — народный антирейтинг

Родители и ученики тоже ставят оценки школам и преподавателям — на Яндекс.Картах можно поставить от одной до пяти звезд. В Новосибирске нет школ-двоечниц, зато есть несколько школ, которые перебиваются с «двойки» на «тройку» — чаще всего им ставят «неуд», и редкие отзывы с пятью звездами ситуацию не спасают.